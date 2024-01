La nouvelle carte du Congrès de Louisiane renforce le pouvoir politique des Noirs : NPR

basculer la légende Michael Johnson/L’avocat via AP/Pool

Michael Johnson/L’avocat via AP/Pool

BATON ROUGE, Louisiane — La Louisiane a une nouvelle carte du Congrès, avec un deuxième district à majorité noire, après que le gouverneur républicain Jeff Landry l’a signée lundi.

La nouvelle carte est une victoire pour les électeurs noirs et mettra probablement fin à la longue bataille juridique de l’État concernant le redécoupage. Cela pourrait également permettre aux démocrates de remporter un autre siège au Congrès.

Le redécoupage de la carte a fait l’objet d’une séance spéciale d’une semaine appelé par Landry le premier jour de son mandat. Un tribunal fédéral avait donné à l’Assemblée législative de Louisiane jusqu’au 30 janvier pour redessiner sa carte conformément à la loi fédérale sur le droit de vote, obligeant les législateurs à ajouter un deuxième district à majorité noire.

La précédente carte de la Louisiane était l’une des nombreuses à travers le pays qui avaient été contestées devant les tribunaux pour avoir prétendument dilué le pouvoir électoral des Noirs, conduisant à une bataille politique sur les districts qui a duré près de deux ans.

Un juge fédéral devra approuver la nouvelle carte de la Louisiane.

Dans un discours aux législateurs au début de la session extraordinaire, Landry les a exhortés à mettre fin à cette bataille et à adopter une carte du Congrès avec deux districts à majorité noire.

“Ces cartes satisferont le tribunal et garantiront que les circonscriptions du Congrès de notre État soient établies ici même dans cette législature et non par un juge fédéral autoritaire”, a-t-il déclaré.

En 2022, les législateurs de Louisiane ont adopté une carte avec un district à majorité noire sur six, même si les résidents noirs représentent environ un tiers de la population de l’État.

Un groupe d’électeurs noirs, préoccupés par le fait que la carte n’offrait pas une représentation équitable aux Louisianais noirs, a contesté la carte devant les tribunaux.

Landry, qui était alors procureur général de la Louisiane, a tenté de mettre fin à ce litige et de préserver la carte de 2022. Mais en tant que gouverneur, au début de la session extraordinaire de la semaine dernière, il a déclaré que l’État avait « épuisé tous les recours légaux » et qu’il lui faudrait créer un deuxième district à majorité noire.

“Une fois pour toutes, je pense qu’il est temps de mettre cela au lit”, a-t-il déclaré.

Sous le nouvelle carte, le 2e district de Louisiane, qui englobe une grande partie de la Nouvelle-Orléans et ses environs, comptera une population noire d’environ 53 %. Représentant démocrate américain. Troy Carter représente ce district, qui est le seul district à majorité noire de Louisiane depuis plusieurs années.

Le 6e district de Louisiane s’étend désormais de certaines parties de Shreveport à Baton Rouge et comptera une population noire d’environ 56 %. Républicain Garret Gravesun allié de l’ancien président de la Chambre Kevin McCarthy, représente le 6e et risque de perdre son siège selon la nouvelle carte, que Landry a soutenue par rapport aux autres versions.

D’autres propositions pour une nouvelle carte du Congrès, préférées par les militants noirs du droit de vote, auraient eu un impact sur le 5e district, qui couvre le nord-est et certaines parties du centre de la Louisiane. Ce siège est occupé par la représentante républicaine Julia Letlow. Plusieurs législateurs républicains ont déclaré qu’ils voulaient protéger le siège de Letlow parce qu’elle est la seule femme représentante de Louisiane au Congrès et qu’elle siège au puissant comité des crédits de la Chambre.

Les législateurs étaient également assurés de protéger les sièges du président de la Chambre, Mike Johnson, et du leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise.

Les développements en Louisiane font écho à un combat récent en Alabama, où un panel de juges fédéraux a choisi en octobre une carte pour les élections de 2024 dans cet État qui comprend un deuxième district qui augmente le pouvoir politique des Noirs.

Compte tenu de la polarisation raciale du vote, les démocrates bénéficieront probablement des nouveaux sièges en Alabama et en Louisiane.