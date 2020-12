ATLANTA – Ce n’est pas un secret Atlanta est l’une des grandes capitales culturelles du pays, qui abrite de nombreux courtiers en musique, en mode et en arts – une ville qui, depuis les années 1980, a produit certains des plus grands noms du rap, du R&B et de la hip- hop, et au cours de la dernière décennie, a vu une croissance explosive dans son industrie du divertissement (grâce, en partie, à la Géorgie crédits d’impôt généreux).

Cette puissante métropole est également le lieu où vivent et travaillent aujourd’hui certains des créateurs les plus importants d’Internet.

Atlanta est l’endroit où Jalaiah Harmon, 15 ans, a créé le Renegade, une danse qui a repris TikTok à la fin de 2019 et qui reste l’une des tendances virales les plus connues de l’application. C’est là que Lil Nas X a transformé «Old Town Road» non seulement en un hit, mais la plus grande chose sur Internet. C’est là que les stars de YouTube avec des suivants dans les millions de personnes enregistrent leurs vidéos et où certains des plus grands de TikTok vidéos virales et défis tendances a commencé lors d’une rencontre hebdomadaire informelle appelée les jeudis TikTok.

Les créateurs d’Atlanta sont remarquables pour la manière dont ils défient les idées dominantes sur l’économie des influenceurs. Comme la plupart des gens qui créent du contenu en ligne, ils travaillent dur, sont concentrés et ont une compréhension approfondie d’Internet. Mais ils ne montrent aucun des droits ou de l’attitude qui caractérisent les stars les plus connues de TikTok de Los Angeles. Il y a un drame – c’est Internet, après tout – mais aussi un sentiment irrésistible de communauté et de camaraderie.