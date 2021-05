La nouvelle candidate à la mairie travailliste de Liverpool, Joanne Anderson, parle du scandale, du socialisme et du Brylcreem de Sir Keir

UNE

quelques jours avant de rencontrer Joanne Anderson – la candidate travailliste qui vise à devenir la nouvelle maire de Liverpool – on me dit qu’elle est une balle avec laquelle passer du temps.

« Vraiment? » elle ricane quand je mentionne cela aujourd’hui. « Je veux dire, je ne me prends pas trop au sérieux mais je ne suis pas un comédien ou quoi que ce soit. »

Un moment de réflexion. «Bien que tout le monde à Liverpool pense qu’ils sont drôles, n’est-ce pas? J’en ai peut-être un peu en moi.

Anderson – aujourd’hui vêtu d’une veste en cuir et d’un jean skinny – n’est pas un politicien ordinaire. C’est une femme noire de la classe ouvrière de 1,80 mètre de haut pour commencer. Elle est à la fois une Corbynista autoproclamée («qu’est-ce qui n’allait pas avec le haut débit communiste?» Demande-t-elle) et aussi franc-parler que vous pourriez souhaiter.

Quand je lui demande à un moment donné si elle est d’accord avec son amie et collègue conseillère municipale Sarah Morton, qui a provoqué une petite tempête l’été dernier en traitant Sir Keir Starmer de «shitehawk brylcreemed», elle me répond en me repoussant pour une telle question de tabloïd. «Je ne sais pas s’il utilise Brylcreem», ajoute-t-elle.

Elle n’est conseillère que depuis quelques années et, dans sa vie personnelle, elle a été déclarée en faillite à deux reprises. Mais elle n’avait aucun scrupule à se présenter à ce qui est l’un des plus grands emplois politiques d’Angleterre en dehors de Westminster. « Sans moi, » dit-elle, « il aurait simplement été plus de mecs qui se disputent. »

Elle secoue la tête et jette un regard: politique sanglante, hein?

Nous parlons autour d’un café et de la nourriture de rue dans la grouillante Bold Street de la ville. Dans des circonstances normales, peut-être que le candidat travailliste à la mairie de Liverpool ne suscitera peut-être pas trop d’intérêt en dehors de la ville elle-même. Mais il y a deux différences majeures cette fois-ci.

Le premier est Anderson elle-même. Si la mère d’un enfant de 50 ans – consultante en égalité et diversité de profession – remporte les élections de jeudi prochain, elle deviendra la première femme de couleur à diriger une grande ville britannique. Elle aurait, juste par son existence même, disent ses partisans, ouvrir une porte qui est restée fermée pendant trop longtemps. Qu’est-ce que ça fait?

«Je pense qu’il y a cette chose, vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir», dit-elle. «Je pense donc que cela aura un impact sur les filles qui réfléchissent à ce qu’elles peuvent et ne peuvent pas accomplir… Et simplement en étant dans la pièce, en tant que femme noire, cela fera une différence dans le ton et la culture ici.»

Le deuxième point à noter est le contexte d’arrière-plan. C’est-à-dire que le conseil municipal de Liverpool est actuellement embourbé dans un scandale, de sorte que des commissaires du gouvernement pourris ont été envoyés pour en superviser de grandes parties.

L’ancien maire Joe Anderson (aucun lien de parenté) fait actuellement l’objet d’une enquête policière pour soupçon de corruption (fortement démenti), tandis qu’en mars, une inspection éviscératrice – le rapport Caller – a détaillé une culture étonnante de contrats douteux, un examen sommaire, une gestion dysfonctionnelle et intimidation institutionnelle. Certaines estimations suggèrent que plus de 100 millions de livres sterling d’argent des contribuables ont peut-être été gaspillés.

Joanne Anderson (La main d’oeuvre)

Avec tout cela à l’esprit, pourquoi quelqu’un devrait-il voter à nouveau pour les travaillistes ici?

«Absolument», acquiesce Anderson, dont le père est à moitié libérien. «Ce qui s’est passé ici était dégoûtant … Cela me dégoûte quand les soi-disant socialistes agissent par cupidité. Mais, en tant que membre du Parti travailliste, je peux m’asseoir là et gémir et salope, ou je peux essayer de faire quelque chose à ce sujet.

Va-t-elle s’excuser? «Ouais, je le ferai», répond-elle. «Je suis conseiller depuis deux ans alors suis-je personnellement responsable? Non, mais je vais absolument m’excuser au nom du parti. J’attends ce comportement de la part des conservateurs. Pas par nous-mêmes.

Elle ne commentera pas Joe Anderson lui-même, mais raconte l’histoire d’avoir été invitée à créer un groupe de travail sur la course. «Cela n’aurait été imputable qu’à lui», dit-elle. «J’ai fait ce travail assez longtemps pour savoir que vous ne changez pas la culture d’une organisation en étant responsable devant une seule personne.»

Elle a refusé l’opportunité. «Et je savais que je n’obtiendrais plus jamais rien», ajoute-t-elle. «Vous ne pouviez pas dire non à Joe.»

Malgré le scandale, elle deviendra probablement maire.

Les sondages ont suggéré un changement du Parti travailliste à la suite de la controverse. Mais les chiffres devraient être monumentaux pour qu’Anderson perde. C’est une ville en tant qu’État à parti unique. Quelque 72 des 90 conseillers ici – et les cinq députés – sont des travaillistes.

«Ce pourrait être un concours plutôt que le couronnement habituel», me dit plus tard un expert, Jon Tonge, professeur de politique à l’Université de Liverpool. «Mais ce sera presque certainement un concours que les travaillistes gagnent encore.»

Si (quand) elle le fait, Anderson dit que son objectif immédiat sera de créer un système de gouvernance «de premier plan» pour garantir que rien de tel que le rapport sur l’appelant ne se reproduise. Elle promet des audits citoyens annuels, un contrôle renforcé et un excès de transparence. Elle est catégorique en disant qu’elle croit que certains hauts conseillers ici ont permis la culture toxique du passé. «Ils ne feront pas partie de mon équipe», dit-elle résolument. «Il y aura une secousse.»

Quoi d’autre? Elle veut moins de voitures sur les routes de Liverpool, envisage de lancer une charte de soins et cherchera à créer un véritable salaire vital. Chaque politique fera l’objet d’un soi-disant triple contrôle de verrouillage: est-ce bon pour l’inclusion, l’environnement et les valeurs sociales?

Oh, et elle veut aussi se débarrasser du poste de maire élu. Elle pense que le système – le cerveau-enfant de l’ancien chancelier conservateur George Osborne – est trop ouvert aux abus. Elle souhaite un retour à l’ancien format du chef de conseil et a promis un référendum sur la question d’ici 2023.

«Je suis pleinement résolue à me renvoyer», dit-elle.

Liverpool (Getty Images / iStockphoto)

La propre identité politique d’Anderson peut probablement être attribuée à sa mère célibataire. Une expérience d’enfance formatrice a été de voir maman se jeter sur le lit lorsque Margaret Thatcher a remporté les élections de 1983. «Elle dit: ‘nous émigrons en Australie’, c’est dramatique comme – mais ensuite nous l’avons fait, nous avons déménagé là-bas», se souvient-elle.

Ils n’ont passé que deux mois à Down Under avant de revenir. «L’Australie à l’époque pour une femme blanche avec un enfant noir…» Anderson s’éloigne, laisse la phrase inachevée. «Nous ne l’avons jamais regretté», dit-elle après un moment.

Grandir dans la région défavorisée de Liverpool à Netherley dans les années 1970 et 80 n’a pas été facile non plus, cela vaut la peine de le dire, mais il n’y a nulle part qu’Anderson préférerait être. «Avec certaines femmes, la classe vient en premier, avec certains sexes féminins, avec certaines femmes de race», dit-elle. «Mais pour moi, le numéro un de mon identité est Scouse. Je suis Scouse avant tout. »

Elle est devenue consultante en égalité et diversité dans la vingtaine et a passé près de 30 ans à travailler avec tout le monde, du Crown Prosecution Service au Merseyside Fire and Rescue, tout en élevant son fils (17 et 6 pieds 8 pouces).

Lorsqu’il est apparu le mois dernier qu’elle avait fait faillite à deux reprises, ses opposants – qui incluent Lib Dem Richard Kem et Tory Katie Burgess – ont suggéré que cela montrait qu’on ne pouvait pas lui faire confiance avec les responsabilités budgétaires de diriger une ville d’un demi-million d’habitants.

«C’est juste une accusation rétrograde de comparer une personne qui fait faillite parce qu’elle a perdu son travail à quelqu’un qui ne l’est pas. [financially responsible], » elle dit. «Les gens qui disent cela sont assez jugés parce qu’ils n’ont jamais été à ma place, n’est-ce pas? Être parent célibataire et travailler … vous faites des choix. Mon enfant s’en passe-t-il ou est-ce que je me débrouille avec un peu de crédit? C’est complètement différent de la budgétisation d’un conseil municipal. »

Elle dit qu’elle ne veut pas elle-même se lancer dans une élimination politique de la boue, bien qu’elle soit plus que capable de déployer une répression effrénée. Lorsque la conversation se tourne vers Stephen Yip, un candidat indépendant qui a promis de prendre moins d’un tiers du salaire de 83 500 £ du poste, elle roule des yeux. «Nous pourrions tous faire cela si nous avions une maison d’un million de livres, n’est-ce pas?

Anderson, pour ce que ça vaut, vit dans des logements sociaux dans le quartier du conseil de Princess Park qu’elle représente.

«Devenir maire n’a pas été mon ambition brûlante dans la vie», dit-elle alors que la conversation tire à sa fin. «J’étais vraiment content de ma vie avant. Mais … je sentais que je pouvais me lever et faire quelque chose pour la ville que j’aime.