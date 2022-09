La nouvelle campagne AR/VR d’Honor transforme un célèbre monument de Hambourg

Honor a eu une présentation assez chargée lors de l’IFA 2022 de cette année. Vous pouvez tout lire sur les annonces ici, mais l’essentiel se résume aux débuts européens des Honor 70, Pad 8 et MagicBook 14. Honor a également lancé un initiative intéressante en arts visuels lors de la présentation.

The Gateway to the Future est un projet AR qui vise à “enrichir le patrimoine culturel grâce au pouvoir de la technologie”. Il se compose de deux expériences AR centrées autour du Wasserschloss – un site emblématique du patrimoine mondial de l’UNESCO situé à Hambourg. Honor s’est associé à ARLOOPA pour donner vie au concept et a chargé deux artistes visuels – Yunuene et Timo Helgert, de transformer de manière créative le Wasserschloss à l’aide de la réalité augmentée.

Le projet “Sailing Through Time” de Yunuene emmène les spectateurs dans un voyage à travers l’histoire de la logistique maritime de la ville portuaire de Hambourg. Le travail de Timo Helgert s’intitule “Blooming Future” et adopte une approche plus futuriste en imaginant le Wasserschloss comme un sanctuaire vert et futuriste pour les plantes et les espèces menacées.

Vous pouvez profiter gratuitement des deux expériences en utilisant l’application ARLOOPA. Les utilisateurs assez chanceux pour être à Hambourg peuvent utiliser la RA depuis le pont Poggenmühlen-Brücke sur le côté du monument Wasserschloss comme point de vue. Tout le monde peut simplement utiliser une surface plane pour projeter l’ensemble visuel sur une surface plane.