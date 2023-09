La nouvelle caméra Google 9.0 de Pixel 8 apparaît avec une nouvelle interface utilisateur

Il y a quelques semaines, l’application Google Camera des prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro a fait sa première apparition avec une nouvelle interface utilisateur et de nouveaux modes, nous laissant nous demander combien de temps il faudra avant que le reste de la gamme Pixel de Google ne la voie. Cette semaine, une mise à jour de Google Camera 9.0 a commencé à faire le tour, éventuellement avec une exigence d’Android 14.

Le Actualités de Google La chaîne Telegram a partagé la mise à jour aujourd’hui, ainsi qu’un fichier .apk qui pourrait permettre à la nouvelle version 9.0 d’être opérationnelle sur votre téléphone Pixel. Il semble avoir besoin d’Android SDK 34 au minimum, il ne peut donc fonctionner que si votre téléphone Pixel exécute une version bêta d’Android 14 (puisque Android 14 stable n’est pas disponible).

Dans un ensemble de captures d’écran, nous pouvons voir que Google Camera 9.0 inclut le nouveau commutateur permettant de basculer entre les modes photo et vidéo, des modes de capture spécifiques à chacun qui ne s’affichent désormais qu’en mode photo ou vidéo, des paramètres rapides accessibles via un balayage vers le haut et le Les boutons de galerie et de selfie ont été inversés. Il y a aussi une nouvelle icône thématique.

Cette nouvelle caméra Google arrive apparemment sous le numéro 9.0.115.561695573.37. S’il existe réellement cette exigence d’Android 14, cela suggère en quelque sorte que cette nouvelle mise à jour de l’appareil photo n’arrivera pas officiellement avant la version stable d’Android 14, ou peut-être même avec le lancement du Pixel 8. Nous ne sommes pas sûrs de l’origine de cette version. , mais il est maintenant à l’état sauvage.

Si vous souhaitez essayer de le faire fonctionner, cliquez sur ce lien ci-dessous.

// Actualités de Google (Télégramme)