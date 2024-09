La nouvelle caméra de sécurité d’Eufy prend des images en couleur, à la lumière du jour, la nuit

Eufy

Si vous utilisez une caméra de sécurité extérieure pour surveiller une zone très sombre, une nouvelle option d’Eufy promet de fournir certains des meilleurs résultats jamais vus.

La plupart des caméras de sécurité disposent d’options de faible luminosité qui reposent sur l’IR (rayonnement infrarouge). Malheureusement, les images infrarouges ont cette sensation fantomatique en noir et blanc (comme celles qui pourraient vous rapporter 100 000 $ de Ring), ce qui signifie que vous pourriez manquer des détails importants. Un projecteur intégré – dont disposent de nombreuses caméras – permet un enregistrement en couleur, mais il peut être perturbateur en fonction de votre emplacement.

Aussi : Cet appareil à 80 $ pourrait être la seule caméra de sécurité intérieure dont vous aurez besoin

L’EufyCam S3 Pro introduit une fonctionnalité appelée « MaxColor Vision » qui, selon Eufy, prend des images en couleur à la lumière du jour, même dans le noir absolu. La technologie fonctionne en utilisant un capteur CMOS 1/1,8 pouces et une ouverture F1.0, puis en traitant l’image avec l’intelligence artificielle (IA). Cette combinaison vous permet de voir – et d’enregistrer – les plaques d’immatriculation et les visages jusqu’à 9 mètres de distance, affirme Eufy.

Eufy vante également une nouvelle détection de mouvement double qui utilise le radar et l’infrarouge passif pour enregistrer avec précision l’activité humaine et éviter les fausses alertes, par exemple celles d’un arbre soufflé par le vent.

L’EufyCam S3 Pro est livrée avec 16 Go de stockage (aucun abonnement requis), mais vous pouvez l’étendre à 16 To en fonction de vos besoins. Comme il est entièrement sans fil, il est livré avec une batterie rechargeable par USB et un panneau solaire. Eufy affirme qu’une heure de soleil suffit pour le maintenir chargé pendant une journée complète.

Si vous possédez d’autres appareils intelligents pour la maison, le S3 Pro fonctionne avec Google Home, Amazon Alexa et Apple HomeKit.

La caméra dispose d’un projecteur intégré qui peut s’adapter automatiquement en fonction des conditions d’éclairage ou peut être ajusté manuellement lorsque vous regardez le flux en direct, mais ce projecteur n’est pas nécessaire pour obtenir la meilleure qualité de faible luminosité.

L’EufyCam S3 Pro est disponible à partir d’un ensemble de deux caméras pour 549,99 $.