La nouvelle bureaucratie du Brexit pourrait voir plus d’étagères vides dans les supermarchés, préviennent les chefs de l’alimentation

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La nouvelle bureaucratie du Brexit sur les importations de l’UE pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires et entraîner davantage de pénuries dans les supermarchés, craignent les patrons de l’industrie.

Les dirigeants du secteur alimentaire craignent que les autorités portuaires ne soient pas préparées à la mise en œuvre d’une série de contrôles, y compris des certifications sanitaires sur certains produits animaux, végétaux et alimentaires de l’UE, qui devraient être introduits progressivement à partir d’octobre 2023 dans le cadre de l’accord de sortie de Boris Johnson avec Bruxelles.

De nouvelles taxes sur les marchandises entrant en Grande-Bretagne en provenance de l’UE ajouteront également « des centaines de livres » au coût d’importation de chaque camion de produits, ont déclaré des chefs d’entreprise L’indépendant – un fardeau qui pourrait voir certaines petites entreprises « lutter pour survivre ».

Le British Retail Consortium (BRC), qui représente les plus grands supermarchés britanniques, craint que la prochaine vague de bureaucratie post-Brexit ne provoque des perturbations à Douvres et dans d’autres ports, ce qui pourrait à son tour entraîner des pénuries de fruits et légumes dans les rayons.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité du BRC, a déclaré L’indépendant que les contrôles supplémentaires pourraient affecter l’approvisionnement en retardant les livraisons et pourraient également faire grimper les prix des denrées alimentaires, les entreprises répercutant les coûts supplémentaires sur les acheteurs.

Il a déclaré que les coûts supplémentaires « sont toujours un problème lorsque nous luttons contre l’inflation », mais a averti que « le principal impact [of checks] peut être sous réserve de disponibilité [of goods] s’il y a des perturbations dans les ports ».

M. Opie a ajouté : « En automne, nous augmentons les importations de produits frais en provenance d’Europe qui ont une courte durée de conservation, il est donc impératif que le système fonctionne bien dès le premier jour pour éviter tout impact sur les clients ».

Les supermarchés exhortent le gouvernement à fournir aux ports le plus de soutien possible pour se préparer aux nouveaux contrôles. « Malheureusement, il y a un coût – c’était une conséquence inévitable du Brexit », a déclaré M. Opie.

L’expert de la vente au détail a ajouté: « L’objectif principal, cependant, doit être de préparer les chaînes d’approvisionnement européennes et les contrôles du gouvernement britannique pour octobre, afin d’éviter les perturbations dans nos ports. »

M. Opie informera ses pairs des problèmes persistants de l’industrie alimentaire après le Brexit lorsqu’il comparaîtra mercredi à l’audition de la commission de la Chambre des lords sur le protocole d’Irlande du Nord.

L’avertissement intervient après que de graves pénuries de tomates, de poivrons et d’autres légumes à salade plus tôt cette année ont forcé les principaux supermarchés britanniques à restreindre les ventes, avec des photos d’étagères vides moquées par des personnes vivant en Europe.

Au milieu des craintes que les pénuries ne deviennent encore plus courantes, le gouvernement a averti les chefs d’entreprise que de nouveaux contrôles sur les importations en provenance de l’UE entraîneraient environ 400 millions de livres sterling par an de coûts supplémentaires – ce qui est en baisse par rapport à une estimation initiale d’un peu plus de 800 millions de livres sterling.

Les supermarchés ont été contraints de rationner certains légumes en février (AP/EPA)

Nick Allen, directeur général de la British Meat Processors Association, a déclaré L’indépendant que le fardeau supplémentaire de la nouvelle paperasserie et des frais verra certains petits importateurs spécialisés « lutter pour survivre ».

« Ce que nous verrons, c’est une diminution du choix, car certaines des plus petites entreprises qui importent des produits spécialisés – bacon, jambon, fromages – cette partie de l’activité seront abandonnées. Certains devront changer leur modèle économique pour survivre », a-t-il déclaré.

M. Allen – qui souhaite qu’un nouvel accord sur les normes vétérinaires soit conclu avec Bruxelles afin de supprimer les contrôles sanitaires requis sur les marchandises – a ajouté : « Certains exportateurs de l’UE ne prendront pas la peine d’envoyer des produits ici car ils trouveront d’autres marchés ».

Les chefs du secteur alimentaire ont été informés que les frais d’inspection dans les ports se situeraient entre 23 et 43 £ pour chaque lot de marchandises. Mais l’obtention des documents de certification sanitaire supplémentaires pourrait coûter des «centaines de livres» pour chaque chargement de camion de produits, a déclaré un chef de file du secteur alimentaire. L’indépendant.

M. Allen a déclaré que les fournisseurs devront répercuter certains de ces coûts supplémentaires, ce qui signifie des prix plus élevés dans les magasins. « Cela ajoutera à l’inflation alimentaire. À une époque où c’est un véritable combat pour les familles, cela ne facilitera pas les choses », a-t-il déclaré.

Pénuries de fruits et légumes frais dans un magasin Asda de l’est de Londres en février (fil de sonorisation)

En plus des nouveaux contrôles à partir d’octobre, les contrôles physiques des importations de produits agricoles devraient commencer en janvier 2024 avant que de nouvelles déclarations de sûreté et de sécurité pour toutes les importations en provenance d’Europe n’entrent en vigueur en octobre prochain.

Le gouvernement a déclaré que son nouveau «modèle opérationnel cible frontalier» – qui comprendra la numérisation des documents et un «système de commerçant de confiance» visant à réduire les contrôles – devrait réduire certains des coûts supplémentaires pour les entreprises d’environ 400 millions de livres sterling par an.

L’ancien patron de Sainsbury, Justin King, a déclaré plus tôt cette année que le secteur alimentaire avait déjà été « horriblement touché » par le départ de la Grande-Bretagne de l’UE, avant même que les nouveaux contrôles n’entrent en vigueur.

M. Allen a déclaré: «Le sentiment général dans le secteur alimentaire est que les ports ne sont pas prêts. Ils ont pas mal de travail à faire. Cela pourrait donc rallonger les délais. Nous allons dans le grand bain en octobre.

Des contrôles supplémentaires post-Brexit à Douvres ont vu des vagues de perturbations (PENNSYLVANIE)

Les entreprises en dehors du secteur alimentaire s’inquiètent également de la bureaucratie plus généralisée sur les importations à partir de 2024. Tamara Cincik, fondatrice du groupe de réflexion Fashion Roundtable, a averti que de nombreuses entreprises de vêtements « ne peuvent pas absorber les coûts supplémentaires d’encore plus de contrôles ».

Mme Cincik, membre de la UK Trade and Business Commission, a déclaré: « Au lieu de nouveaux contrôles, nous avons besoin de solutions pragmatiques aux défis auxquels est confronté le commerce britannique et de la suppression des barrières commerciales entre le Royaume-Uni et notre plus grand marché. »

Les recherches de la Fédération des petites entreprises montrent que près d’une entreprise britannique sur 10 qui importait ou exportait avait cessé de le faire au cours des cinq dernières années. Tina McKenzie, présidente des politiques du groupe, a supplié le gouvernement de «minimiser les coûts et les perturbations» des changements à venir.

Cela survient alors que la Commission britannique du commerce et des affaires, aux côtés des chambres de commerce britanniques et d’autres organes représentatifs, se prépare à organiser une conférence «commerce déverrouillé» à Birmingham en juin pour discuter de la bureaucratie et des moyens d’aider à façonner la politique.

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré que les mesures visant à minimiser les perturbations causées par les contrôles « transformeront les contrôles aux frontières du Royaume-Uni ».

Ils ont déclaré: «Cela créera un nouveau système de classe mondiale pour assurer une protection contre les menaces à la sécurité et à la biosécurité, tout en évitant les retards à la frontière grâce à une réduction du besoin de contrôles physiques et en garantissant que les contrôles ont lieu loin des ports où cela est nécessaire, pour permettre au trafic de circuler librement.

Le porte-parole a ajouté: « Nous sommes maintenant dans une période d’engagement avec l’industrie, nous pouvons donc entendre leurs points de vue sur nos propositions initiales et travailler avec eux pour explorer les coûts de mise en œuvre du nouveau modèle. »