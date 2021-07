La nouvelle bombe «sauvage» de Love Island, Andrea-Jane, promet un chagrin à Faye en disant qu’elle envisage de lui voler Teddy

La nouvelle bombe de LOVE Island, Andrea-Jane Bunker, a juré de faire un pas pour Teddy et n’a aucun problème à marcher sur les pieds de Faye.

La technicienne capillaire de 28 ans a été révélée à la fin de l’émission de ce soir et elle prédit déjà un feu d’artifice avec l’agent immobilier Faye.

ITV

Andrea-Jane Bunker est la dernière bombe[/caption]

ITV

La beauté ardente a promis qu’elle ne se retiendra pas[/caption]

Lorsqu’on lui a demandé sur qui elle avait l’œil avant d’entrer dans la villa, elle a répondu : « Il y a quelque chose à propos de Teddy. Il est un peu de moi. En termes d’aventure et de spontanéité, je pense que nous nous entendrions très bien.

« Hugo et Aaron, il y a quelque chose à leur sujet alors je veux apprendre à les connaître un peu plus. »

Andrea-Jane a promis d’être directe et invitera Faye à discuter de son plan pour faire connaissance avec Teddy.

« Je suis une personne respectueuse en termes de morale », a-t-elle déclaré. «Je vais certainement l’approcher et avoir une conversation à l’avance. Mais je ne me retiendrais pas. J’ai l’impression que nous avons tous le droit d’apprendre à connaître les gars là-dedans.

«Je vais certainement avoir un mot avec elle d’abord et je la tiendrais au courant de l’état d’avancement de tout. Je suis ouvert et honnête et je pense que c’est tout ce que vous pouvez vraiment faire.

Mais elle anticipe déjà que le couple ne sera pas d’accord.

Elle a déclaré: «Je pense que Lib et Kaz sont mon type de filles. Je suis très énergique et aime passer un bon moment. J’ai l’impression que je serais vraiment en contact avec ces filles. C’est drôle que Faye et Teddy soient jumelés parce que je pense que Faye et moi sommes ceux qui ne s’entendraient pas le plus.

Chloé peut pousser un soupir de soulagement, car la nouvelle arrivée a exclu toute relation amoureuse avec Toby.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

« Toby a dit qu’il était un phobe de l’engagement », a déclaré Andrea-Jane. « Mon ex était un phobe de l’engagement donc non merci, je ne veux pas d’un gars comme ça.

«Je vais certainement lui dire comment c’est. Je vais certainement dire ce que je pense. J’ai des attentes et si elles ne sont pas satisfaites….

S’il y a une chose qui ne manque pas à Andrea-Jane, c’est la confiance en soi.





Révélant ce que les téléspectateurs peuvent attendre d’elle, elle a déclaré: « Je pense que je vais apporter un peu de piquant, je suis définitivement fougueuse. Les filles ont besoin de connaître leur valeur et les normes qu’elles devraient établir. Je vais juste y aller et me dire : « Les filles, vous êtes belles, vous êtes intelligentes, connaissez votre valeur ! »

« L’amour de soi est énorme pour moi. Pouvoir des filles! En ce qui concerne les gars, je veux leur enseigner la bonne façon parce que j’ai tellement été chamboulé par les gars. Il faut leur donner quelques leçons. Et en attendant, j’espère trouver un gars sympa aussi.

Érotème

Faye devra se battre pour garder Teddy[/caption]