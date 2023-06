NOUVELLE bombe Montel Mckenzie a averti les garçons de Love Island de « faire attention » avant son passage dans la villa.

Le footballeur n’a pas peur d’aller chercher ce qu’il veut et a menacé de voler Ella Thomas à Tyrique Hyde.

TVI

La bombe de Love Island, Montel, a révélé qui il voulait connaître[/caption] Érotème

La bombe a les yeux rivés sur Ella[/caption] Érotème

Ella est actuellement en couple avec Tyrique[/caption]

Hier soir, Montel et Mal Nicol ont fait tourner les têtes lorsqu’ils sont entrés dans la villa comme les dernières bombes.

Montel a fait part de ses sentiments à un garçon – surnommé « toxique » par certains fans – avant de rejoindre la série à succès et a averti les insulaires qu’il marcherait très probablement sur les pieds des gens.

Le beau gosse a hâte de faire la connaissance de trois filles qui ont déjà un homme.

Montel a déclaré: «Mon top trois en ce moment serait Catherine, Leah et Ella.

« Ella pour moi est généralement mon type, Catherine se comporte bien et semble être une fille chic.

« Leah semble très calme et c’est le genre de personne que je suis. »

Cela ne le dérange pas qu’ils soient en couple.

Il a ajouté: « Je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet si je veux vraiment la fille. Je ne vais pas causer de problème à quelqu’un qui ne m’intéresse pas.

« Je parlerai certainement à Ella malgré qu’elle soit couplée avec Tyrique. »

Les nouveaux arrivants auront leur choix de quatre insulaires célibataires après que l’épisode de ce soir ait séparé les couples Jess Harding et Sammy Root et Leah Taylor et Mitchel Taylor.

Ils ont été jugés les couples les moins compatibles de la villa par leurs co-stars dans une tournure brutale annoncée par l’hôte Maya Jama.

Elle a déclaré: «Comme vos compatriotes insulaires ont décidé que vous étiez les deux couples les moins compatibles – vous êtes tous les quatre célibataires.

« Vous ne pourrez pas non plus vous recoupler lors du prochain recouplage. J’ai une dernière nouvelle avant de partir.

«Leah, Mitchel, Jess et Sammy, vous n’êtes pas les seuls insulaires célibataires. Mal et Montel vous attendent à l’avant de la villa.