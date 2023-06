La nouvelle bombe de Love Island, Scott Van Der Sluis, QUITTE sa carrière de footballeur pour la villa

La bombe de LOVE Island, Scott Van Der Sluis, a quitté son équipe de football pour trouver la romance dans la villa.

Le joueur de 22 ans joue pour Shelbourne, l’équipe de première division de la Ligue d’Irlande, en tant que gardien de but.

Mais le beau gosse en malle troque le terrain de foot contre la vie de star de télé-réalité dans l’émission de rencontres ITV2.

L’ancienne star de Premier League Damien Duff, qui était son manager au Shelbourne FC, a plaisanté: « J’ai été choqué et attristé que Scott ait choisi une villa à Majorque pleine de belles femmes célibataires plutôt que moi-même, le personnel et les joueurs. »

Le garçon gallois est sur le point de faire sensation en faisant son entrée en bombe ce soir.

Des bombes sexy rejoignent les Islanders dans la célèbre villa tout le temps, et cela inclut Scott Van Der Sluis.

« Il s’agit donc d’une nouvelle et passionnante opportunité de changer de vie. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il apporterait à la villa, il a répondu : « De l’énergie. Je vais apporter un peu de plaisanterie, être effronté, et je suis un flirt ! personnalité très, très forte, donc si je vois quelque chose avec lequel je ne suis pas d’accord, il y aura certainement des feux d’artifice!”

Bien que la villa soit censée être un endroit où les singletons chauds trouvent l’amour, c’est loin d’être le paradis jusqu’à présent.

Les fans ont maintenant affirmé qu’ils allaient signaler l’émission à l’Ofcom après l’épisode explosif de la nuit dernière.

Le spectateur de la nuit dernière s’est plaint après avoir suggéré que Jess Harding et Ella Thomas avaient « intimidé » Molly Marsh lors du dernier épisode.

L’actrice en herbe Molly est devenue furieuse après que la bombe Charlotte ait choisi de s’associer avec son amour Zachariah Noble.

Dans le but de rendre les choses aussi gênantes que possible, Molly a interrompu la séance de gym innocente de Zach et Charlotte afin de garder fermement les yeux sur «son prix».

Cela a conduit le reste des insulaires à regarder alors qu’ils portaient un jugement sur les actions de Molly.

Et maintenant, ils se sont précipités sur Twitter, où ils ont menacé d’écrire au régulateur des communications.

Une personne a écrit: «Il y a beaucoup de chiennes dans cette saison de Love Island.

« Donnez-lui une autre semaine et je pense qu’il y aura des plaintes à Ofcom sur la façon dont certains des autres insulaires intimident Molly.

Quelqu’un d’autre a ajouté: « Jess et Ella voudront peut-être faire attention avant de recevoir des plaintes d’intimidation envoyées à l’ofcom. »

Scott a dit qu’il était un chappy effronté et qu’il apporterait beaucoup d’énergie à la villa[/caption]