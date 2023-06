La nouvelle bombe de Love Island, l’ex-star secrète d’ITV de Scott, révélée alors qu’il est sur le point de semer le chaos dans la villa

NOUVELLE bombe de Love Island Scott van-der-Sluis est secrètement sorti avec une légende de la série.

Le footballeur gallois va semer le chaos lorsqu’il entrera dans la villa ce soir et emmènera une fille à un rendez-vous – mais il s’est déjà entraîné à attirer une fille de l’île pour discuter.

Rex

Rex

Scott, qui joue dans les buts du club de première division irlandaise Shelbourne, est sorti avec Paige Thorne, 24 ans, de la saison huit de Love Island, pendant «quelques mois» en 2020.

Il est originaire de Connah’s Quay dans le nord du Pays de Galles, tandis que Paige est de Swansea, mais le couple s’est rencontré sur le circuit des fêtes.

Une source a confié au Sun : « Ce n’était pas sérieux avec Paige et Scott mais ils ont passé quelques mois formidables ensemble.

«Ils se sont rencontrés sur la scène de la fête car Paige connaît beaucoup de footballeurs.

« Cela ne s’est pas terminé pour une raison en particulier, juste une de ces choses. Ils étaient tous les deux jeunes et ne cherchaient rien de sérieux.

Le gardien Scott, 22 ans, a avoué qu’il avait apprécié la vie de célibataire lors de son entretien d’entrée.

Il a déclaré: «J’ai été célibataire par mon propre choix, ainsi que par les circonstances. J’ai beaucoup bougé avec le football et je suis basé à Dublin pour jouer au football depuis plus d’un an.

« Je suis célibataire depuis 3 ans et demi donc ça fait un moment donc je suis prêt et ouvert à tout.

« J’aime une fille avec une forte personnalité, qui est indépendante et qui sait ce qu’elle veut. »

Cela survient alors que Scott s’est révélé être également en contact avec un autre ancien insulaire – Anna-May Robey de l’hiver.

Elle a posté une photo du tournage de Scott’s Love Island sur Instagram et a écrit: « Secrets out !!! J’espère que toutes les discussions d’encouragement en valaient la peine. Enracinement pour vous.

Cela vient après que The Sun ait révélé en exclusivité plus tôt ce mois-ci que Scott avait été invité à entrer dans la villa.

Un initié a précédemment déclaré au Sun : « Scott est confiant et drôle et il sera un excellent ajout à la série.

« Ses coéquipiers seraient ravis de le voir et lui donneront sans aucun doute une petite raclée. »

Scott a été libéré de son contrat à Shelbourne afin qu’il puisse participer à l’émission de rencontres ITV2.

Cela survient alors que les chiffres révèlent que les téléspectateurs de rattrapage ont DOUBLÉ les notes de Love Island pour le lancement de cette série.

Après avoir attiré seulement 1,5 million de téléspectateurs au départ, un large public a regardé l’émission de rencontres ITV2 en ligne et a porté le chiffre à 3 millions, le programme étant diffusé 200 millions de fois en 2023.

C’est la plus grande audience de 16-24 ans sur une chaîne commerciale depuis la Coupe du monde en 2022.

L’animatrice Maya Jama a déclaré: «Les miels regardaient en ligne! Cette saison, c’est l’élite.

Rex

Instagram/@paigethornex

Paige Thorne a déclenché des rumeurs de rencontres selon lesquelles elle serait de retour avec Love Island ex Jacques O’Neill[/caption]