La nouvelle bombe de Love Island, Leah, est sortie avec un ancien beau gosse de l’île et est la meilleure amie de la légende de l’émission

La bombe de LOVE Island, Leah Taylor, est la dernière célibataire à entrer dans l’émission de téléréalité – mais elle a déjà un lien secret avec la villa télé.

La superbe brune, de Manchester, est sortie avec l’ancien beau gosse de l’île Danny Williams et est la meilleure amie de la légende de l’émission Maura Higgins.

La bombe de Love Island, Leah Taylor, cherche l'amour dans la villa après avoir déjà fréquenté un beau gosse

Bombshell Leah avec l'ex Danny Williams qui a participé à Love Island en 2019

Leah est également la meilleure amie de la légende de l'émission Maura Higgins

Danny, 26 ans, et Maura, 32 ans, ont participé à la série de télé-réalité en 219.

Danny et Leah ont commencé à se fréquenter en novembre 2020 et ont été aperçus ensemble en janvier de l’année dernière lors d’une escapade hivernale en Islande.

On ne sait pas quand ils ont rompu mais ils ne se suivent plus sur Instagram.

Hier, Maura a apporté son soutien à Leah sur le site de médias sociaux, commentant sous l’annonce de Love Island de ses débuts dans la villa: « YESSSSSSS ».

Et Leah a révélé son amitié avec la star irlandaise Maura dans son interview pré-vila.

S’exprimant avant l’émission, Leah a déclaré à propos de son moment de série préféré: « Ma chose préférée que j’ai jamais regardée est celle de Maura [Higgins] meilleurs morceaux, c’est l’une de mes meilleures amies, alors nous l’avons regardé ensemble un soir et nous n’arrêtions pas de rire, elle est hilarante.

La talentueuse Leah, 27 ans, a été présentée hier soir aux côtés de Charlotte Sumner, 30 ans.

Et Leah n’est pas seulement un joli visage – elle possède également sa propre entreprise de médias sociaux.

Elle était auparavant une danseuse qui a joué aux côtés de Rita Ora et Camila Cabello.

Leah a dit qu’elle était déterminée à ne pas se contenter du deuxième meilleur quand il s’agissait de trouver celui-là.

« J’ai compris ce que je recherche chez une personne, ce qui signifie que ma barre est placée très haut », a-t-elle expliqué.

Leah a ajouté: « Je dirais honnêtement que j’ai tellement d’amour à donner et être amoureuse est la meilleure chose que vous puissiez vivre. Je suis prêt pour tout ce qui va avec et les difficultés que vous devez traverser pour prendre cet engagement et trouver celui-là.

Quant à ce qui lui donne le ‘ick’, elle a deux dealbreakers.

Leah a expliqué: «Quand un gars a un yaourt et enlève le couvercle et le lèche. Un autre est quand les gars essaient de crier et qu’ils n’ont pas de voix pour crier. Je ne suis que petit mais je peux crier à la maison si j’en ai besoin.

Son arrivée survient alors que la villa était divisée alors que les filles fulminaient sur le traitement de Catherine par Zach.

Il a choisi d’embrasser Molly pendant le défi, aveuglant l’étourdissant irlandais.

« Je n’ai jamais été du genre à jouer les choses en toute sécurité », a déclaré Zach plus tard aux garçons. « Je suis un gars courageux, je prends des risques. »

« Je veux un homme, pas un garçon », a déclaré Catherine dans la cabane de plage. « C’est un comportement de garçon. »

Love Island continue demain soir à 21h sur ITV2 et ITVX

L'ancien couple s'est envolé pour l'Islande l'année dernière mais ils ne se suivent plus sur Instagram