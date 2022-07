La nouvelle bombe de Love Island, Jamie connaît déjà TROIS insulaires et risque une ÉNORME amende en se rendant à l’émission

QUELLE soirée c’était sur Love Island hier soir alors que quatre nouvelles bombes sont entrées dans la villa.

Deux garçons – Jamie et Reece – et deux filles – Lacey et Nathalia – ont été révélés lors de l’émission d’hier soir, choquant les candidats avec leur entrée inattendue.

Rex

Instagram (jamie_allen12)

Il connaît déjà trois anciens Love Islanders, dont Michael Griffiths, Aaron Simpson et Dennon Lewis[/caption]

Et il s’avère que le nouveau beau gosse Jamie Allen, 27 ans, qui travaille comme footballeur, connaît déjà trois Love Islanders.

Une source a déclaré au Sun: «Jamie connaît Michael Griffiths socialement, et il a des amis communs avec Aaron Simpson et Dennon Lewis qui ont tous deux participé à la série – Aaron et Jamie ont joué à Douvres mais pendant des saisons séparées, et Dennon a joué dans le même ligue il y a quelques années, c’est donc leur connexion.

“Ils auraient certainement parlé de participer à la série et de la façon de la jouer.”

La source a ajouté: “” Il sera condamné à une amende pour avoir manqué l’entraînement de pré-saison si le club le garde – ce sera aussi une énorme amende. “

ITV a été approché pour commenter

Les quatre nouvelles bombes qui sont entrées dans la villa devraient vraiment ébouriffer les plumes.

Parlant de sa décision d’entrer dans la villa, Jamie a déclaré: “Maintenant, j’ai 27 ans, je veux trouver quelqu’un, avoir une véritable connexion et tomber amoureux, donc Love Island est l’endroit idéal pour moi pour trouver cela.”

Quand il s’agit d’amour, il a dit qu’il était “vraiment un brûleur lent car il n’a jamais été amoureux et a une haute garde tout le temps”.

“Il en faut beaucoup pour que cette barrière tombe, mais une fois qu’elle est tombée, je suis tout à fait d’accord”, a-t-il expliqué.





Le footballeur a déclaré que sa famille le décrirait comme “celui qui attire toutes les filles, est confiant, drôle et facile à vivre”.

Et il a une maison impressionnante à montrer pour sa carrière jusqu’à présent – vivant dans une demeure élégante avec une cuisine moderne et des plans de travail en marbre.

Il a admis que lorsqu’il s’agit de selfies, il est loin d’être timide et les prend dans son long miroir mural.

Instagram

L’ancien Love Islander Michael Griffiths est devenu un visage bien connu après être apparu dans l’émission[/caption]

Instagram (jamie_allen12)

Jamie est footballeur quand il n’apparaît pas sur Love Island[/caption]