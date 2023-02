La nouvelle bombe de Love Island Casey méconnaissable avec des cheveux blonds décolorés en tant que jeune joueur de rugby

La toute nouvelle bombe de LOVE Island, Casey O’Gorman, semble méconnaissable de lui-même dans des images de retour où il arbore une couleur de cheveux radicalement différente.

L’espoir est sur le point d’entrer dans la villa ce soir afin de faire tourner les têtes dans la villa sud-africaine.

Mais de nouvelles photos déterrées montrent Casey regardant des mondes loin de lui-même en tant que jeune joueur de rugby.

En un clin d’œil, un Casey à l’air innocent pose dans son kit de rugby pour le selfie de neuf ans.

Une autre image, également de 2014, montre le nouvel espoir de rencontres se salissant les mains dans le sport alors qu’il traverse le stade Allianz avec son ballon de rugby en remorque.

Le beau gosse espère conquérir le cœur des dames de la villa alors qu’il entre aux côtés de son compatriote Jordan.

Le chasseur de têtes de 26 ans est déjà copain avec un certain nombre de stars de télé-réalité qui ont participé à l’émission.

The Islander est suivi par la star de la saison cinq Joseph Garratt et Montana Brown, qui ont participé à la troisième série.

Le profil LinkedIn de Casey le voit se présenter comme un “chasseur de têtes Hunky”.

Il écrit : « Je suis un chasseur de têtes spécialisé pour les professionnels de la fiscalité qui travaillent dans le secteur Private Practice, Private Equity et In-House.

“Soutenir les candidats du niveau Analyste/Associé jusqu’au niveau Partenaire. Il était auparavant associé principal – pour la fiscalité chez Wilkinson Partners. »

Casey s’est séparé de sa petite amie il y a un an et cherche à s’installer maintenant.

Mais il a admis qu’il pourrait faire des bêtises en disant : « Je serai le garçon le plus effronté de Villa et je me verrai certainement embrasser beaucoup de filles là-dedans ! Donc je suppose, beaucoup de divertissement et beaucoup de drame !