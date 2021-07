La nouvelle bombe de Love Island, AJ, dit qu’elle se heurtera à Faye – et veut « faire connaissance » avec Hugo

BOMBSHELL Andrea-Jane Bunker a déclaré qu’elle aimait le partenaire de Faye Winter, Teddy Soares, mais voulait connaître Hugo Hammond.

Les filles ont été clairement menacées alors que la technicienne en extensions de cheveux Andrea-Jane s’est pavanée dans la villa vêtue d’une petite robe noire la nuit dernière.

La bombe Andrea-Jane a déclaré qu'elle aimait le look de Teddy et qu'elle se heurterait à Faye dans Love Island

AJ a dit qu'elle était prête à affronter Faye si elle le devait

Et dans une interview avant le tournage, elle a confirmé qu’ils devraient s’inquiéter pour leurs hommes.

La jeune femme de 28 ans a déclaré : « Je pense que Lib et Kaz sont mon type de filles. Je suis très énergique et aime passer un bon moment.

« J’ai l’impression que je serais vraiment en contact avec ces filles. C’est drôle que Faye et Teddy soient jumelés parce que je pense que Faye et moi sommes ceux qui ne s’entendraient pas le plus.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait de greffer Teddy, elle a ajouté : « Je suis une personne respectueuse en termes de morale. Je vais certainement approcher (Faye) et avoir une conversation avant. Mais je ne me retiendrais pas.

«Je pense que nous avons tous le droit d’apprendre à connaître les gars là-bas.

« Il y a quelque chose à propos de Teddy… »

«Je vais certainement avoir un mot avec elle d’abord et je la tiendrais au courant de l’état d’avancement de tout. Je suis ouvert et honnête et je pense que c’est tout ce que vous pouvez vraiment faire.

Teddy n’est pas le seul sur le radar d’Andrea-Jane.

Elle a ajouté: « Il y a quelque chose à propos de Teddy. Il est un peu de moi. En termes d’aventure et de spontanéité, je pense que nous nous entendrions très bien.

« Hugo et Aaron, il y a quelque chose à leur sujet alors je veux apprendre à les connaître un peu plus. »

L'étourdissante – également connue sous le nom d'AJ – a envoyé des ondes de choc à travers la villa lorsqu'elle s'est annoncée la nuit dernière en ronronnant alors qu'elle marchait dans « les yeux sur le prix, les garçons ».









Sur la terrasse, les filles se sont moquées de la déclaration impertinente, avant d’admettre que le débutant était à la fois attirant et gentil.

En revanche, les garçons ont eu du mal à retirer leurs mâchoires du sol et à remettre leurs yeux dans leur tête.

Toby marmonna que des ennuis l’attendaient, laissant entendre qu’AJ était quelqu’un qu’il aimerait mieux connaître – ce qui pourrait causer des ennuis à Chloé.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2.

Hugo est sur le radar d'AJ