La nouvelle bombe blonde de Love Island, Lucinda, est un clone de Molly Smith de la série 6, disent les fans

Les fans de LOVE Island pensent avoir déjà vu Lucinda Strafford – disant qu’elle est un clone de Molly Smith de la série 6.

Le propriétaire de la boutique de mode, 21 ans, est entré dans la villa avec une autre bombe Millie Court, 24 ans, mardi soir.

dix Les fans de Love Island pensent que Lucinda Strafford est le double de Molly Smith de la saison six Crédit : Instagram/lucindastrafford

Hier soir, les deux ont reçu un SMS leur disant qu’ils pouvaient choisir trois garçons avec qui sortir.

Lucinda a choisi l’hôte d’événements Aaron Francis, l’ouvrier Brad McClelland et le professeur d’éducation physique Hugo Hammond, tandis que Millie a décidé de faire connaissance avec Hugo, Aaron et le beau gosse gallois Liam.

Mais lorsque Lucinda a appris à connaître les garçons, les téléspectateurs de l’émission ITV2 n’ont pas pu s’empêcher de remarquer qu’elle avait l’air très familière.

Beaucoup ont afflué sur Twitter pour la comparer à la star hivernale de Love Island, Molly Smith.

dix Les fans sont convaincus que Lucinda est une « copie carbone » de Molly Crédit : instagram

dix L’arrivée de Lucinda a certainement fait tourner quelques têtes de garçons Crédit : Rex

dix Molly a rejoint Casa Amor le jour 23 de la saison six Crédit : Rex

L’un d’eux a écrit: « Lucinda est LITTÉRALEMENT une copie conforme de Molly Smith de l’année dernière #loveisland. »

Un deuxième a déclaré: « Lucinda me rappelle tellement Molly Smith de la saison 6 #LoveIsland. »

Un troisième a tweeté : « Lucinda est trop facilement impressionnée. Elle est peut-être magnifique, mais si elle aime Brad, alors ils sont probablement bien adaptés. Elle pourrait être la Molly de son Callum. #LoveIsland. »

Un autre a déclaré: « Chaque fois que je regarde Lucinda, je pense à Molly qui était sur l’île d’amour d’hiver #LoveIsland. »

dix Molly est entrée dans la villa principale trois jours après Casa Amor Crédit : Rex

dix Lucinda a également rejoint le spectacle en tant que bombe Crédit : Érotème

Un cinquième a sonné: « Lucinda me rappelle littéralement Molly Smith #LoveIsland. »

Le mannequin Molly, 25 ans, est entrée à Casa Amor pour inciter les garçons à s’éloigner.

Son apparence époustouflante et sa personnalité pétillante l’ont certainement fait car elle a réussi à gagner le cœur de Callum Jones, qui était à l’origine associée à Shaughna Phillips.

Elle est entrée dans la villa principale bras dessus bras dessous avec l’échafaudeur costaud, laissant l’officier des services démocratiques le cœur brisé.

dix Molly et Callum ont été larguées de la villa le 38e jour Crédit : Rex

Cependant, Molly et Callum n’ont duré que quelques semaines avant de quitter la série.

Un an plus tard et les tourtereaux sont toujours aussi forts.

Peu de temps après son retour au Royaume-Uni, Callum et Molly se sont retrouvés isolés ensemble pendant le verrouillage, ce qui a conduit Callum à lui demander d’être sa petite amie.

Les choses vont dans la bonne direction car Callum a même laissé entendre qu’il épouserait la belle à l’avenir.

dix Molly et Callum informent régulièrement les fans de ce qu’ils font sur Instagram Crédit : Instagram

Espérons que le temps de Lucinda dans la villa suivra le même chemin que Molly car elle a déjà un certain nombre d’hommes désireux de se mettre en couple avec elle.

Hier soir, les bombes ont dû choisir un trio d’hommes pour cuisiner, puis partager un plat avec eux dans le cadre d’un dîner à trois plats.

Lucinda a opté pour une entrée avec Brad McClelland, Hugo pour cuisiner son plat principal et Aaron pour préparer le dessert.

Pendant le démarreur, Brad a admis à Lucinda qu’il n’était pas vraiment intéressé par son couple actuel Rachel.

dix Le temps de Lucinda dans la série sera-t-il aussi réussi que celui de Molly ? Crédit : Instagram

Il a avoué: « Je ne connais la fille que depuis deux jours, tu es plus mon type. Pour la première fois, j’ai littéralement dit: » Jésus-Christ, je serais en train de me mettre au lit avec elle. ‘

« Je n’ai jamais eu ça. Je pense que tu es absolument magnifique. Honnêtement, tu l’es. »

Lucinda répond : « Oh mon Dieu. Arrête. Cela m’a rendu heureuse en fait. »

Bien que ceux qui regardaient à la maison n’aient pas été aussi impressionnés – et ont souligné à quel point ses lignes de discussion étaient similaires avec toutes les filles.

