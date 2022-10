La nouvelle boîte inspirée du Happy Meal de McDonald’s pour adultes est arrivée : ce que vous obtenez

Vous êtes arrivé à McDonalds comme un adulte à part entière. Vous n’avez absolument pas besoin d’un jouet avec votre repas, n’est-ce pas ? Plaisanterie. Bien sûr, vous le faites. La chaîne de restauration rapide vend maintenant des repas en boîte destinés aux adultes, et chacun contient une figurine cool et étrange à l’intérieur.

Le repas a un nom étrange – la boîte du marché aux puces de plantes de cactus – qui est basé sur le marque de mode collaboration avec McDonald’s sur la promotion.

Selon McDonald’s, la boîte s’inspire du souvenir d’avoir dégusté un Happy Meal en tant qu’enfant. L’extérieur de la boîte est multicolore et présente les arches dorées familières de la chaîne.

Meara Isenberg/Crumpe



La Boîte du marché aux puces Cactus Plant sera disponible au drive, en restaurant, en livraison ou sur l’application McDonald’s, jusqu’à épuisement des stocks. Vous pouvez choisir entre un Big Mac ou un Chicken McNuggets de 10 pièces. Il sera également accompagné de frites et d’une boisson.

Les boîtes seront emballées dans l’une des quatre figurines. Trois des quatre semblent être des interprétations artistiques des personnages classiques de McDonald’s Grimace, Hamburglar et Birdie the Early Bird, tandis que le quatrième est une petite personne jaune appelée Cactus Buddy portant une chemise McDonald’s.

Quand j’ai déboursé plus de 10 dollars pour mon propre repas en boîte lundi, le jouet était la meilleure partie. J’ai aimé que le prix soit présenté dans un emballage que je ne pouvais pas voir à travers, prolongeant la surprise. Je l’ai déchiré pour trouver le joyeux gars jaune, qui ressemble à quelque chose que mon frère d’âge universitaire à la mode afficherait dans son dortoir. Alors je le lui mets de côté.

Les prix sont fixés par les restaurants individuels et peuvent varier, selon McDonald’s. Lorsque j’ai essayé de commander via l’application auprès d’un McDonald’s près de chez moi à Charlotte, en Caroline du Nord, il en coûtait un peu plus pour obtenir la boîte à hamburger sur la boîte à pépites, mais les deux pouvaient être achetées pour un peu moins de 10 $. (Pour ce prix, l’article est venu avec des frites moyennes et une boisson).

Meara Isenberg/Crumpe



Acheter le même contenu comestible et boire via l’application depuis l’emplacement près de chez moi sans tout le razzle-dazzle (c’est-à-dire comme un repas ordinaire) coûte 7,49 $. Donc j’ai essentiellement payé 2,20 $ pour le petit jouet et la nostalgie. Vous pouvez décider si cela en vaut la peine pour vous.

Dans les autres actualités de McD, les seaux d’Halloween pourrait revenir dans la chaîne cet automne. Alors laissez un peu de place dans votre estomac pour un aller-retour.