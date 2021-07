La nouvelle bio de Susan Page examine la singulière Nancy Pelosi

Nancy Pelosi, présidente de la Chambre et deuxième dans la ligne de succession présidentielle, a eu une carrière politique sans précédent en Amérique. Le nouveau livre de Susan Page, chef du bureau de Washington de USA TODAY, « Madame la Présidente: Nancy Pelosi et les leçons du pouvoir » (Douze livres, 432 pages, ★★★ sur quatre), retrace la vie et le travail de Pelosi dans une biographie lisible et engageante qui nous emmène de l’éducation de Pelosi à Baltimore jusqu’à son mandat actuel en tant que président de l’administration Biden.

Une histoire centrale, lancée dans les premières pages, est la réponse de Pelosi à l’élection de Donald Trump, l’homme qui serait destitué sous sa direction non pas une, mais deux fois. Comme Page la cite, la première réponse de Pelosi au choc de la perte d’Hillary Clinton en 2016 a été: «Comment se fait-il que cette personne soit présidente des États-Unis?»

Suite:Exclusif: Comment Donald Trump a bouleversé les plans de Nancy Pelosi, puis elle a démêlé le sien

Nancy Pelosi est née en 1940 de Tommy D’Alesandro et Nancy Lombardi, qui ont grandi dans la même rue à Baltimore et dont les familles ont immigré d’Italie. La politique était l’affaire de la famille, et le père de Nancy D’Alesandro, «Tommy the Elder», est passé de membre de la Chambre des représentants du Maryland pour devenir maire de Baltimore pendant 12 ans (un poste que son fils occuperait plus tard). La mère de Nancy, «Big Nancy», une entrepreneure qui aspirait à aller à la faculté de droit, a été écartée de ce travail par son mari plus traditionnel, mais est devenue un partenaire politique formidable avec lui. Pendant ses études universitaires – Page note que son sujet lui a catégoriquement refusé la permission d’accéder à ces dossiers – Nancy D’Alesandro a épousé Paul Pelosi, a déménagé à San Francisco et a élargi sa famille pour inclure cinq enfants.

Un aspect intrigant de la vie de Pelosi est la façon dont elle a attendu que tous ses enfants soient à l’école pour commencer sa carrière, passant de positions au DNC pour devenir élue représentante de la Chambre du 5e district de Californie. Page souligne les similitudes entre San Francisco et la ville natale de Pelosi, Baltimore: les deux villes portuaires «peuplées de tribus» où «les politiciens qui réussissent devaient construire des coalitions». Cela est devenu la force de signature de Pelosi, une force qu’elle exercerait au Congrès après avoir été élue présidente en 2006, notamment en aidant à faire adopter la loi sur les soins abordables du président Obama.

La trame de fond:Leçon n ° 1 de Nancy Pelosi sur le pouvoir: «Personne ne vous la donnera.

Auparavant, en tant que l’un des critiques les plus sévères de la guerre en Irak, Pelosi était un adversaire «inflexible» du président George W. Bush jusqu’à ce qu’ils unissent leurs forces à la fin de son deuxième mandat pour contenir la catastrophe naissante de la crise financière mondiale. Le chapitre de Page sur la loi controversée sur le sauvetage, intitulé «Meltdown», est particulièrement bien rendu, avec des rapports quotidiens sur la ruée du gouvernement à l’automne 2008.

La plupart des lecteurs, cependant, se tourneront peut-être plus avec empressement vers la dernière section de la biographie, où les batailles épiques de Pelosi avec le président Trump occupent le devant de la scène après la première évaluation privée de lui par le président aux démocrates de la Chambre: «Arrogance et manque de connaissances au nième degré . » Même ceux qui sont fatigués des événements récents trouveront des informations sur l’ère Trump qui méritent d’être revisitées, d’autant plus que Pelosi navigue pour contrer le président avec une vague de futurs représentants libéraux progressistes qui défient son leadership.

Aussi approfondi que soit «Madame la Présidente», un lecteur souhaitera peut-être mieux comprendre ce que Pelosi – notoirement privé – appelait son dégoût pour «les choses personnelles et personnelles». Page n’a pas toujours été en mesure de faire sortir Pelosi, et certains échanges épineux entre l’auteur et le sujet sont intéressants en eux-mêmes – en particulier lorsqu’un orateur «ouvertement agité» repousse les questions sur «l’équipe».

Pourtant, «Madame la Présidente» donne un aperçu précieux d’un politicien américain singulier.

Suite:Nancy Pelosi décrit l’impact du procès de Derek Chauvin sur elle et qualifie la mort de George Floyd d’« assassinat public »