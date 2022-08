La nouvelle bibliothèque de Kaboul vise à contrer l’isolement imposé aux femmes afghanes par les talibans

Des militantes afghanes des droits des femmes ont ouvert mercredi une bibliothèque à Kaboul, dans l’espoir d’offrir une oasis aux femmes de plus en plus coupées de l’éducation et de la vie publique sous les talibans au pouvoir.

Depuis qu’ils ont pris le contrôle de l’Afghanistan il y a un an, les talibans ont déclaré que les femmes ne devaient pas quitter la maison sans un parent masculin et devaient se couvrir le visage, bien que certaines femmes des centres urbains ignorent la règle.

Les écoles secondaires pour filles restent en grande partie fermées après que les talibans sont revenus sur leurs promesses de les ouvrir en mars.

“Nous avons ouvert la bibliothèque avec deux objectifs : premièrement, pour les filles qui ne peuvent pas aller à l’école et deuxièmement, pour les femmes qui ont perdu leur emploi et n’ont rien à faire”, a déclaré Zhulia Parsi, l’une des fondatrices de la bibliothèque.

Un porte-parole des talibans n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les plus de 1 000 livres de la bibliothèque comprennent des romans et des livres d’images ainsi que des titres de non-fiction sur la politique, l’économie et la science. Les livres ont été pour la plupart donnés par des enseignants, des poètes et des auteurs à la Fondation Crystal Bayat, une organisation afghane de défense des droits des femmes qui a aidé à mettre en place la bibliothèque.

Plusieurs militantes féminines qui ont pris part aux manifestations de ces derniers mois ont également aidé à établir la bibliothèque dans un magasin loué dans un centre commercial qui compte plusieurs magasins destinés aux femmes.

En mars, les talibans ont renoncé à leur promesse d’ouvrir des lycées pour filles. La plupart des adolescentes n’ont plus accès aux salles de classe et des milliers de femmes ont été exclues du marché du travail en raison des restrictions croissantes et de la crise économique en Afghanistan, selon les agences de développement internationales.

Les talibans disent respecter les droits des femmes conformément à leur interprétation de la loi islamique, et que depuis mars, ils travaillent sur un moyen d’ouvrir des lycées pour filles.

Les gouvernements occidentaux ont intensifié leur condamnation de la tentative des talibans d’éliminer les femmes de la vie publique dans le pays. De nombreuses femmes afghanes ont exprimé leur frustration et appelé les autorités talibanes à respecter leurs droits.

“Ils ne peuvent pas nous anéantir de la société, s’ils nous anéantissent d’un domaine, nous continuerons à partir d’un autre domaine”, a déclaré Mahjoba Habibi, une défenseure des droits des femmes, lors de l’inauguration de la bibliothèque.