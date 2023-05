La nouvelle bataille de McDonald’s sur la façon dont le Big Mac et les frites sont emballés

S3studio | Getty Images Actualités | Getty Images

En 1990, McDonalds a abandonné la maison en polystyrène pour le Big Mac, et son burger signature est depuis servi dans du papier d’emballage. Les emballages réutilisables pourraient être les prochains. McDonalds progresse sur l’objectif qu’il s’est fixé en 2018 d’utiliser des emballages recyclés ou renouvelables dans 100 % de ses restaurants d’ici la fin de 2025, mais les actionnaires activistes passent au prochain grand objectif : faire pression sur le géant de la restauration rapide pour qu’il se concentre davantage sur réutilisables. Alors que des centaines de mesures environnementales et climatiques ont été introduites par les actionnaires ce printemps pour les assemblées annuelles, une qui a été abandonnée en mars était chez McDonald’s, qui a conclu un accord avec l’association de défense des actionnaires As You Sow pour retirer une proposition en échange de l’entreprise. acceptant de produire un rapport sur les implications du passage aux emballages réutilisables. La bataille entre McDonald’s et les actionnaires soucieux de l’environnement remonte à loin, commençant dans les années 1980 lorsque de multiples organisations de base et une sensibilisation du public plus large au matériau plastique léger connu sous le nom de polystyrène ont conduit au changement de l’emballage du Big Mac et d’autres sandwichs. Mais ce n’est qu’en 2018 que McDonald’s a complètement éliminé la mousse de polystyrène sur tous ses marchés mondiaux. Les plus grands changements d’emballages réutilisables de McDonald’s sont en dehors des États-Unis McDonald’s a apporté plusieurs modifications importantes à ses emballages ces dernières années, principalement en provenance de l’extérieur des États-Unis et à la suite d’une action gouvernementale. La Commission européenne a interdit certains emballages à usage unique, notamment les pailles, les assiettes et les couverts, et a exigé que tous les emballages de ces catégories soient conçus pour être réutilisés à partir de juillet 2021, la première fois que l’UE ciblait spécifiquement la réutilisation. Et à la fin de l’année dernière, McDonald’s France a lancé un contenant alimentaire en plastique réutilisable dans sa couleur rouge signature – mais non sans déclencher une nouvelle polémique sur la décision de ne pas utiliser tout en verre ou en métal. Les emballages réutilisables présentent de nombreux défis, et McDonald’s a cherché à le souligner en acceptant de mener davantage de recherches sur l’économie des réutilisables. Le mois dernier, McDonald’s a publié un rapport qu’il a commandé au cabinet de conseil Kearny – avec le titre « Pas de solution miracle » — détaillant plusieurs raisons pour lesquelles les matériaux réutilisables peuvent être trop chers pour être une solution unique. Le rapport suggère l’équilibre que le géant de la restauration rapide essaie de réaliser – en répondant aux changements de la réglementation européenne lorsque cela est nécessaire, mais en faisant également valoir que c’est une erreur de voir les réutilisables comme le seul modèle d’emballage responsable à l’avenir.

Les coûts initiaux élevés, les changements requis dans la cuisine et l’infrastructure – qu’il s’agisse de capacités de lavage de vaisselle sur site ou hors site – et l’augmentation de la consommation d’énergie et d’eau posent tous des défis aux opérations d’emballages réutilisables, selon le rapport. Le rapport cite l’European Paper Packaging Alliance, qui a estimé que la consommation d’eau pour un système réutilisable avec 100 réutilisations coûterait 267 % plus cher qu’un modèle papier à usage unique. Le rapport a également évoqué l’impact négatif potentiel sur l’expérience des consommateurs et la sécurité alimentaire. « Dans certaines circonstances, le plastique est la bonne option pour garder les choses en sécurité et correctement contenues, sans parler de s’assurer que la nourriture que vous aimez est savoureuse et que l’expérience est ce que vous espérez », a déclaré un porte-parole de McDonald’s à CNBC. Les mesures de sécurité alimentaire qui pourraient être compromises comprennent les produits chimiques qui peuvent provenir des revêtements de couleur sur les plastiques réutilisables et le potentiel de croissance et d’accumulation microbiologique si l’emballage est rayé – en plus de ce que les consommateurs font avec l’emballage avant de le retourner. « Dans un climat où il semble qu’il faille une approche tout ou rien, ce qui a été manqué dans les rapports sur les réutilisables à ce jour n’est que l’ampleur réelle de celui-ci », a déclaré la porte-parole de McDonald’s.

Le cas économique des emballages réutilisables

Les partisans des emballages réutilisables affirment que l’économie fonctionnera. Les multinationales doivent mettre en place des stratégies d’emballage réutilisables dans le cadre de la gestion des risques, selon Kelly McBee, coordinatrice principale de l’économie circulaire chez As You Sow, pour se conformer à une Traité mondial sur les plastiques jugé par les Nations Unies visant à mettre fin à la production et à l’utilisation de plastique à usage unique d’ici 2024 dans le cadre d’un accord international juridiquement contraignant. Les efforts d’emballage réutilisables que McDonald’s a déjà entrepris en Europe montrent qu’une stratégie autour de la réutilisation aux États-Unis est possible, a déclaré McBee, ajoutant qu’elle s’attend à ce que le futur rapport de McDonald’s sur le sujet « discute comment, quand et dans quelle mesure l’entreprise pourrait poursuivre emballages réutilisables aux États-Unis » De plus, dit-elle, d’autres études sur les emballages réutilisables montrent qu’au fil du temps, les entreprises économiseront de l’argent qui, autrement, serait dépensé en produits jetables. McBee a cité des recherches du Fondation Ellen MacArthurqui a constaté que le remplacement de 20 % des emballages en plastique à usage unique par des alternatives réutilisables offre une opportunité d’une valeur d’au moins 10 milliards de dollars en termes de poids, ce qui permet d’économiser six millions de tonnes de matériaux. McDonald’s, cependant, s’en tient à son message de durabilité plus large dans les emballages. « Il y a des conséquences imprévues de la réutilisation dans un monde et dans un système où nous avons fait tant de progrès. Bien que la réutilisation ait été une sorte d’objet flashy brillant ces derniers temps, McDonald’s a investi dans l’étude de cela pendant une décennie », la société a déclaré la porte-parole. Par exemple, il a déjà été question de convertir les emballages existants en options principalement à base de fibres. Depuis 2018, McDonald’s a réduit de 24,4 % le plastique vierge à base de combustibles fossiles dans les jouets Happy Meal à l’échelle mondiale et s’est engagé à s’approvisionner à 100 % pour les matériaux utilisés dans les jouets Happy Meal seront fabriqués à partir de matériaux plus renouvelables, recyclés ou certifiés, tels que des matériaux biosourcés et d’origine végétale et des fibres certifiées d’ici 2025. Des concurrents de la restauration rapide tels que Burger King testent des produits réutilisables Des concurrents de la restauration rapide ont testé des options d’emballage réutilisables, notamment Burger King, qui a travaillé avec Loop, une entreprise mondiale de recyclage, sur programmes pilotes pour créer un système de réutilisation dans ses restaurants en 2020. À New York, Tokyo et Portland, Oregon, les clients pouvaient rendre des gobelets et des contenants réutilisables aux chaînes participantes en échange d’une petite caution. McDonald’s a également travaillé avec Loop sur un pilote au Royaume-Uni. pour les tasses à café réutilisables. Pour un dépôt de 1 £ (actuellement 1,24 $), les clients pouvaient choisir d’utiliser un gobelet Loop consigné et pouvaient même recevoir une remise de 20 pence (0,25 $) sur leur achat. Une fois retournés en magasin, les clients pouvaient récupérer leur caution sous forme d’espèces, de bon d’achat ou d’un nouveau gobelet réutilisable pour leur prochaine boisson. Dans les kiosques, les clients pouvaient obtenir un bon ou leur argent restitué via l’application Loop. Les programmes pilotes de Burger King et de McDonald’s ont été en vigueur jusqu’à la mi-2022, et les chaînes de restauration rapide « évaluent maintenant le développement de la plate-forme », selon un porte-parole de Loop. Clémence Schmid, directrice générale de Loop Global, a déclaré que les consommateurs veulent la réutilisation et récompenseront les entreprises qui le font, mais a ajouté que l’utilisation de contenants et de gobelets réutilisables « doit avoir du sens pour le consommateur et rester abordable, ce qui signifie que la consigne est raisonnable. « Faisant allusion aux préoccupations de McDonald’s, elle a déclaré que l’entreprise devait s’assurer qu’il y avait suffisamment d’échelle et de volume pour que l’utilisation de produits réutilisables ait un sens économique. Burger King n’a pas pris de décision permanente et n’a pas fourni beaucoup de détails sur les résultats du test. « Le programme pilote est maintenant terminé, et nous utilisons les principaux enseignements sur l’adoption par les clients et l’efficacité opérationnelle pour identifier des solutions à long terme pour les articles réutilisables », a déclaré une porte-parole de Marques de restaurants internationales la société holding de restauration rapide propriétaire de Burger King, a écrit par e-mail.