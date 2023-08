La nouvelle base navale chinoise au Cambodge a un effet direct sur la sécurité régionale

La croissance de la Chine en tant que puissance maritime a un effet direct sur la sécurité régionale. De la revendication de territoires et de la construction d’îles dans la mer de Chine méridionale à l’établissement de sa première base militaire à Djibouti, Pékin cherche clairement à accroître sa sphère d’influence. Le dernier exemple en date est une base navale au Cambodge, construite par la Chine, non loin du détroit de Malacca, la voie navigable cruciale entre l’Asie de l’Est et le reste de l’océan Indien. Que fait la Chine ? Comment l’Inde réagit-elle ? Les images d’une nouvelle base en cours de construction au Cambodge présentent des similitudes frappantes avec celle de Djibouti. Cela représente un énorme défi.