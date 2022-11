La nouvelle barrière MOSE de Venise vient d’empêcher une inondation historique

La Piazza San Marco est inondée environ 100 jours par an. Bien qu’un système de barrière soit élevé pour empêcher des événements plus extrêmes, l’inondation dans l’endroit le plus emblématique de Venise se produit même les jours normaux. (Carolyn Van Houten/The Washington Post)

VENISE – Il y a trois ans, une ruée vers l’eau historique a déferlé sur cette ville, inondant les restaurants et les églises, jetant des bateaux dans les rues et laissant les Vénitiens affligés par un avenir avec des événements de plus en plus extrêmes. Mais la semaine dernière, l’un de ces événements est arrivé – une marée presque aussi importante que celle de 2019 – et les habitants l’ont à peine remarqué, à part du vent et de la pluie. La ville a été épargnée par la catastrophe.

C’est à cause d’un projet d’ingénierie de 6 milliards de dollars conçu pour protéger Venise des inondations massives et du cycle épuisant de nettoyage et de récupération. Les entrées de la ville lagunaire sont désormais protégées par 78 barrières métalliques rectangulaires, chacune de la hauteur d’un immeuble de cinq étages, qui sont pompées d’air et soulevées du fond de la mer chaque fois que les hautes eaux la menacent.

C’est une solution historique au changement climatique, nécessitant 30 ans de planification et 20 ans de construction, qui a réduit les craintes que Venise ne se transforme en une Atlantide des temps modernes.

“Une grande satisfaction”, a déclaré Giovanni Zarotti, directeur technique du Consorzio Venezia Nuova, un consortium d’entreprises de construction qui exploite le système de barrière. “Parce que nous avons entre nos mains le destin de quelque chose qui n’a pas de prix.”

Mais pour l’une des villes les plus fragiles du monde, il y a une différence entre être protégé et être sauvé.

Le système qui protège Venise pourrait devenir stressé avec une élévation du niveau de la mer ne serait-ce que de 30 centimètres, selon son opérateur – quelque chose qui, selon les projections à mi-chemin, pourrait se produire d’ici le milieu du siècle. Avec de la chance, et si les grandes nations réduisaient considérablement leurs émissions, le MOSE, comme le système est connu, pourrait encore fonctionner pendant 100 ans comme prévu, selon les scientifiques. Mais des scénarios plus graves réduiraient la durée de vie du système de plusieurs décennies.

Le système Mose est composé de 78 vannes anti-inondation qui sont surélevées pour protéger Venise des niveaux d’eau élevés. (Vidéo : Reuters)

Il en résulte qu’une ville à peine renforcée reste vulnérable à plus long terme.

“50 ans, 100 ans – quelque part entre ces deux dates”, a déclaré Pierpaolo Campostrini, directeur d’un consortium de recherche qui étudie la lagune vénitienne. « Cela ne veut pas dire que le MOSE n’est pas utile. Mais nous savons que c’est temporaire.

De nombreuses régions du monde à faible altitude et menacées n’ont pas les ressources nécessaires pour se défendre correctement contre la montée des mers, les inondations et d’autres événements extrêmes. Mais l’expérience de Venise montre les défis de l’adaptation même lorsque peu de dépenses sont épargnées. L’Italie s’est donné pour mission nationale de sauvegarder Venise, un labyrinthe de trésors du Moyen Âge construit de manière improbable sur 118 îles. Bien que certaines des difficultés du projet aient été spécifiques – un scandale de corruption en 2014 a conduit à une vague d’arrestations et de changements de personnel – l’une des leçons est plus universelle : il est difficile de viser un grand projet lent vers une science qui évolue plus rapidement.

Vu de près, l’échelle du MOSE est stupéfiante. Les barrières jaunes, bout à bout, s’étendent sur près d’un mile et sont exploitées en partie à partir d’une île artificielle que les travailleurs assimilent à une forteresse en béton. Une visite d’une journée du Washington Post comprenait une promenade dans des tunnels sous-marins utilisés pour l’entretien et l’inspection – un monde caché de tuyaux et de cadrans à compression d’air à seulement cinq kilomètres du campanile et des coupoles de la vieille Venise.

“C’est définitivement unique”, a déclaré Zarotti.

Le chemin rempli d’erreurs de Venise pour créer le MOSE

Contrairement aux barrages et digues visibles en permanence construits dans des endroits comme les Pays-Bas, les portes relevables du MOSE sont cachées au fond de la mer. Cela permet au lagon presque tous les jours de fonctionner normalement. Les navires peuvent aller et venir. Et surtout, les marées aussi, l’eau salée de l’Adriatique aidant à débusquer le lagon et à l’empêcher de devenir une boîte de Pétri fétide.

Mais il y a un inconvénient au concept inhérent au projet, qui a été finalisé dans les années 1990, un âge précoce de la science du climat : il a été conçu pour être utilisé rarement. À terme, la montée des mers obligera le MOSE à fonctionner si régulièrement qu’il deviendra un joint semi-permanent, altérant l’environnement du lagon, empêchant le flux du trafic maritime et mettant à rude épreuve le système lui-même, qui nécessite un entretien régulier. La seule question, parmi les opérateurs et les scientifiques, est de savoir quand ce point de basculement arrivera.

D’après les archives: Venise inondée a des touristes qui prennent des selfies et des habitants en larmes

Pour l’instant, le MOSE n’est utilisé qu’avec parcimonie, généralement en hiver, lorsque des vents plus forts ont tendance à créer des ondes de tempête à travers l’Adriatique. Chaque utilisation coûte environ 300 000 $, avec des travailleurs envoyés sur l’île artificielle, alors que des patrouilleurs bouclent le trafic maritime.

Mais si la mer montait ne serait-ce que de 30 cm, le MOSE monterait un jour sur trois ou quatre. Zarotti a déclaré que cela stresserait le système, rendrait difficile la maintenance et interférerait avec le trafic maritime. Lorsqu’on lui a demandé si le MOSE serait durable à une élévation de 30 cm, il a répondu: “La façon dont je le vois, non.”

Et si la mer montait de 60 cm – un scénario qui est tout à fait envisageable pour 2100 – le MOSE serait utilisé jusqu’à 500 fois par an. Des projections plus désastreuses pour 2100 suggèrent une montée de la mer au-delà d’un mètre. D’ici là, la lagune serait fermée essentiellement toute l’année.

Alberto Scotti, l’ingénieur qui est souvent décrit comme le père du projet, a déclaré que le MOSE pourrait être étiré pour fonctionner avec une élévation de 60 cm, mais cela nécessiterait de nouvelles étapes – comme élever certaines barrières mais pas toutes, sacrifier un degré de protection pour permettre au lagon de respirer plus régulièrement.

Une autre étape, a-t-il dit, consisterait à augmenter le seuil de déploiement du système. En d’autres termes : Venise devrait accepter une inondation de faible niveau.

“Aujourd’hui, personne ne peut accepter l’idée de quelques centimètres d’inondation après avoir dépensé autant d’argent”, a déclaré Scotti. « Mais dans le futur ? D’ici là, d’autres villes le long de l’Adriatique auront déjà été perdues.

Dans tant de cas à travers l’histoire, Venise a trouvé des moyens de défier son environnement précaire. Les premiers ingénieurs ont compris comment construire des bâtiments sur des vasières, en utilisant des poteaux en bois comme fondations. Les experts de la Renaissance ont orchestré un plan monumental pour détourner les rivières qui déversaient des sédiments dans la lagune et risquaient de transformer l’eau en terre. Il y a trois siècles, les ouvriers ont construit des îles-barrières avec des roches imperméables, les transformant en murs anti-tempête naturels.

Mais les marges de survie de Venise se sont rétrécies.

Venise submergée par la plus grande inondation depuis 1966

Par rapport à il y a 150 ans, le niveau moyen de l’eau est supérieur de 32 cm. C’est en partie à cause de la fonte des calottes glaciaires et de la montée des océans. Mais c’est aussi à cause d’une décision catastrophique dans les années 1950 et 1960, dans laquelle les eaux souterraines ont été pompées des aquifères souterrains à des fins industrielles – une décision qui a fait couler Venise d’environ 12 cm.

Dans une ville si proche du niveau de la mer, ces centimètres comptent profondément.

Avant l’introduction du MOSE, les inondations d’une fois par décennie d’il y a un siècle avaient commencé à se produire quatre fois par an. Parmi les 20 plus grands enregistrés de la ville événements de hautes eaux11 sont survenues depuis 2000.

L’emblématique Piazza San Marco, entourée du palais gothique des Doges et d’une basilique dorée datant de 1063, a rarement pris l’eau tout au long de son histoire. Maintenant, même avec le MOSE activé les jours les plus extrêmes, la place – qui se trouve être également le point le plus bas de Venise – est inondée environ 100 jours par an.

“Vous n’avez plus besoin d’un temps exceptionnel pour provoquer cela”, a déclaré Alvise Papa, directeur du service de prévisions météorologiques de Venise.

Alors que papa entrait sur la place pendant la marée haute du milieu de la matinée, les mouettes lapaient l’eau et de petits lacs se répandaient autour des pieds des tables des cafés en plein air. Les touristes marchaient en lignes serrées le long des planches de grande hauteur, tandis que quelques-uns, en cuissardes, posaient pour des photos.

De par leur conception, les inondations sont tolérées dans jusqu’à 12 % de la ville. Le MOSE est destiné à démarrer les jours où l’eau devrait dépasser 110 cm au-dessus du “niveau zéro” – le niveau moyen de la fin des années 1800, lorsque Venise a commencé à tenir des registres.

“A 75 cm, l’inondation commence sur la place et à 95, tout est couvert”, a déclaré Papa.

Les applications pour smartphone, utilisant les données de son centre, ont montré des niveaux élevés pour chacun des jours suivants.

Les petites inondations, qui diminuent à mesure que la marée se retire, ne perturbent guère la vie dans la ville. Mais ils sont néanmoins dommageables, laissant derrière eux des cristaux de sel qui peuvent dévaster les bâtiments anciens. Mario Piana, l’expert en restauration en charge de la basilique Saint-Marc, décrit un trésor qui a vieilli à une vitesse fulgurante, le sel accumulé décomposant le plâtre, ébréchant les murs et endommageant les mosaïques et les marbres irremplaçables de Byzance.

Les barrières n’étant utilisées que pour les événements en haute mer, la basilique a récemment été forcée de construire sa propre protection : son extérieur est maintenant clôturé par une barrière de verre, atteignant la hauteur de la poitrine et s’étendant à deux mètres sous terre. L’eau de la place s’arrête désormais aux portes de la basilique.

Il existe également d’autres projets – dont beaucoup sont achevés, d’autres non – conçus pour compléter le MOSE. Le Consorzio Venezia Nuova a travaillé pour restaurer les marais salants et renforcer les îles-barrières, en ajoutant de nouvelles formations de sable et des brise-lames. Dans une grande partie de la ville, la chaussée a été relevée à 110 cm, le niveau d’activation du MOSE. Bientôt, les ouvriers commenceront des travaux d’élévation similaires sur la place Saint-Marc.

Mais ce sont des projets relativement modestes.

Les scientifiques et autres experts du lagon affirment que le MOSE a empêché l’exploration sérieuse d’idées plus importantes.

“Tout ce qui était considéré comme une alternative au MOSE – annulé!” dit Campostrini. « Les responsables ont toujours dit, finissons d’abord le MOSE. Ensuite, réfléchissez à ce qui vient ensuite.

Même maintenant, le MOSE n’est pas techniquement terminé. Il fonctionne depuis deux ans en mode expérimental. Les ingénieurs disent qu’ils sont encore en train de terminer les derniers systèmes de sauvegarde. Le projet devrait être officiellement bouclé l’année prochaine.

Mais étant donné les limites potentielles de sa durée de vie, certains experts disent qu’il est déjà nécessaire de commencer à envisager des solutions de remplacement.

Parmi les propositions à long terme, la plus importante appelle à l’injection d’eau de mer dans des aquifères profondément souterrains. De telles injections, effectuées dans divers forages qui seraient créés dans toute la ville, pourraient élever Venise de 20 à 25 cm, effaçant ainsi 150 ans de naufrage et de changement de mer, a déclaré Pietro Teatini, l’un des ingénieurs hydrauliques à l’origine de l’idée.

Des injections similaires ont été utilisées par les sociétés énergétiques pour le stockage de gaz et pour aider à atténuer le naufrage ou à élever des terres sous des centres de population tels que Tokyo et Taipei.

Les scientifiques qui ont parlé à The Post étaient très divisés sur l’idée de Venise. L’un d’eux l’a qualifié de « terrible » et s’est inquiété de la façon dont la surface de la ville pourrait être élevée uniformément. Pourtant, d’autres ont dit que l’idée pourrait fonctionner. Les tests devraient d’abord être effectués à petite échelle.

“Nous avons présenté l’idée – je ne me souviens vraiment pas, il y a 15 ans”, a déclaré Teatini. “Qu’est-il arrivé? Ils ont dit, d’accord, ça a l’air bien, mais s’il vous plaît, attendez. L’officiel [government] la réponse était : Attendez.

Un tel système, s’il venait à se concrétiser, pourrait fonctionner en tandem avec le MOSE. Mais Georg Umgiesser, un océanographe qui a passé 40 ans à modéliser la montée des eaux de la lagune, a déclaré qu’il prévoyait que Venise serait finalement contrainte à une méthode plus grossière pour bloquer les mers : un mur permanent. Lorsqu’il donne des séminaires aux étudiants ou lors de conférences scientifiques, il inclut une diapositive disant que ce n’est pas une question de si, mais de quand.

Une digue transformerait le lagon d’une manière contre laquelle les Vénitiens sont catégoriquement opposés. Les eaux autour de la ville se transformeraient en un lac saumâtre. Les habitats de pêche seraient menacés. Il en serait de même pour les entrées des ports. La ville devrait trouver une nouvelle façon de garder l’eau propre.

Umgiesser, directeur du CNR-Ismar, un conseil national italien de la recherche, a déclaré que “personne ne veut entendre parler de cette idée pour le moment”.

Peut-être, a-t-il dit, une technologie encore inconnue peut conjurer ce qu’il juge inévitable.

Sans cela, a-t-il dit, “il n’y aura pas d’autre idée qui puisse sauver Venise”.