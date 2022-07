La nouvelle bande dessinée non réveillée défie la culture d’annulation et rapporte plus de 1,7 million de dollars au cours des quatre premiers jours

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dans un monde plein de culture “réveillée”, un homme prend une position artistique.

L’écrivain, créateur de contenu et musicien Eric July ajoute une nouvelle plume à sa casquette – créateur de bandes dessinées. July a officiellement lancé lundi sa première bande dessinée “Isom # 1” par l’intermédiaire de la société d’édition Rippaverse – et ce fut un succès retentissant.

Le premier livre de juillet a déjà rapporté plus de 1,7 million de dollars en précommandes au cours des quatre premiers jours seulement. Près de 19 000 personnes ont précommandé – mais tout le monde n’en est pas content.

La sortie de “Isom # 1” a créé un certain émoi sur les réseaux sociaux, en particulier Reddit, où les vidéos promotionnelles de la bande dessinée ont été interdites de certains sous-reddits pour “soutenir les bandes dessinées de groupes haineux”.

Mais July dit à Fox News Digital que sa société de bandes dessinées n’est pas une telle chose. “Cela a beaucoup à voir avec le fait que je suis une personne qu’ils n’aiment tout simplement pas”, a déclaré July.

July, un libertaire autoproclamé, anime son propre podcast et est apparu dans plusieurs médias en tant que commentateur politique. July a « pour mission de répandre la liberté, de dénoncer les absurdités et d’œuvrer pour une société plus libre et plus prospère ».

July a déclaré que beaucoup de divertissements aujourd’hui sont destinés à “battre les gens sur la tête avec des trucs comme la justice sociale” et des programmes de gauche.

“Voir l’industrie aller dans la direction où elle est partie allume en quelque sorte un feu sous vous”, a déclaré July. “Ce n’est pas comme si ça s’améliorait. Ces gens doublent tout ce qu’ils font, peu importe la fréquence à laquelle les fans le rejettent.”

Ainsi, July a créé Rippaverse.

“Je mets mon argent là où ma bouche est”, a déclaré July. “Je viens de lancer une entreprise de bandes dessinées. J’ai dit aux gens que je ne frappais pas le public avec mes opinions politiques individuelles avec ça, et cela m’a fait appeler les noms les plus laids que j’ai probablement jamais été appelés dans ma vie. “

Mais les commentaires constants sur sa race et ses opinions politiques ne l’empêcheront pas de revenir à l’essence de ce qu’il dit des bandes dessinées.

Il a expliqué que beaucoup de gens voient les bandes dessinées comme une évasion du monde réel et une opportunité de s’amuser et de “remonter le moral”.

“J’aime voir les gens être ravis. J’aime voir les gens être heureux et enthousiastes à propos de quelque chose qui se passe dans le divertissement. Les cinq ou six dernières années, ça a été difficile pour beaucoup de gens. [because] les gens se bouchent le nez pendant qu’ils traversent et consomment tous les divertissements qu’ils consomment », a déclaré July.

Il espère créer un fandom où les gens pourront partager leurs théories et nouer des amitiés.

“Nous constatons le succès et les gens sont enthousiastes. Les clients sont enthousiastes et c’est pourquoi ils nous détestent”, a-t-il déclaré. “C’est ce que je fais. C’est ma passion. Je suis un comique à vie.”

“Isom # 1” suit l’histoire d’Avery Silman, un éleveur ordinaire de Florepark, au Texas, qui “a obtenu des capacités uniques” et a passé un bref moment à agir en héros sous le surnom d’Isom. Les choses tournent mal pour Silman lorsqu’il reçoit un appel de sa sœur au sujet d’un vieil ami qui est devenu l’un des hommes les plus redoutés de la ville. Silman va rendre visite à son ami d’enfance et se retrouve dans de violentes altercations alors qu’il est aspiré dans le monde des “sauf” ou des “êtres spéciaux”.

La bande dessinée de 96 pages servira de rampe de lancement pour tout l’univers Rippaverse Comics. Les bandes dessinées prennent vie grâce à l’écriture de July, au travail au crayon et à l’encre de Cliff Richards, au travail des couleurs de Gabe Eltaeb et au lettrage d’Eric Weathers.

Pour l’instant, July retourne à la planche à dessin – littéralement. Il a dit qu’il était temps de se remettre au travail.

“Je veux mettre les livres entre les mains des gens”, a-t-il déclaré. “C’est une bénédiction. Je remercie Dieu pour cette opportunité et tous les supporters de toutes les poches d’Internet.”

“Isom #1” est disponible en pré-commande dès maintenant sur rippaverse.com. La bande dessinée devrait être expédiée en août.