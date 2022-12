La nouvelle bande-annonce du réalisateur de “Parasite” trouve Robert Pattinson dans un tube

Nous avons eu notre premier regard sur Parasite le prochain film du réalisateur Bong Joon-ho mardi, avec une remorque nous donnant un aperçu de l’aventure de science-fiction de Robert Pattison, Mickey 17. Joon-ho, un quatre fois lauréat de l’Oscar pour Parasite, est chargé de réaliser, produire et écrire le scénario.

Le teaser de 30 secondes présente Pattison dans un tube de laboratoire. Ses yeux s’ouvrent et il regarde profondément dans la caméra.

Ce thriller de science-fiction en cours de production est basé sur le film d’Edward Ashton et jouera Le Batman l’acteur Pattinson et The Walking Dead’s Steven Yeun.

Mickey 17 sortira en salles le 29 mars 2024.