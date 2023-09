La nouvelle bande-annonce de The Marvels taquine l’équipe de Mighty Marvel

Apprenez à connaître les personnages mystérieux de La chute de la maison Usher. Un Brûlure brillante 2 ça arrive vraiment ? Jetez un œil au nouveau film slasher sur le voyage dans le temps de Kiernan Shipka. De plus, que se passe-t-il Walking Dead : Daryl Dixon et American Horror Story : Délicat. Spoilers, à nous !

Spoilers de la semaine | 3 juin

Brûlure brillante 2

Date limite rapporte que The H Collective développe une suite à celui de 2019 Brûlure brillante à travers une nouvelle marque appelée H3 Entertainment, une société qui prévoit « d’intégrer le Metaverse, le Web3 et l’IA dans une gamme de films ».

Mec libre 2

Lors d’un récent entretien avec CollisionneurShawn Levy a déclaré qu’il n’était plus certain d’une suite à Mec libre verra le jour à la lumière de BarbieC’est un succès retentissant.

Je pense que ce n’est certainement pas assuré. Nous aimons Mec libre et l’amour pour Mec libre cela a en quelque sorte résonné lors des répliques, si vous préférez, au cours des deux dernières années. Cela a été passionnant pour Ryan [Reynolds] et moi. Nous développons une suite, mais la vérité est que vous avez maintenant Barbie cela a évidemment laissé une marque sur un personnage d’un monde fictif qui parvient à prendre conscience de lui-même. Donc, nous allons seulement faire Mec libre 2 s’il est différent du premier film et s’il est différent des autres films.

Les merveilles

Un nouveau spot TV pour Les merveilles vous encourage à le voir en IMAX, aux côtés d’une poignée de nouvelles images.

Les Merveilles | Expérience en IMAX le 10 novembre

Totalement tueur

La fille de l’unique survivant du déchaînement d’un tueur masqué voyage dans le temps jusqu’à la nuit des meurtres dans la caravane de Totalement tueuravec Kiernan Shipka, Olivia Holt, Julie Bowen, Charlie Gillespie, Liana Liberato, Lochlyn Munro et Randall Park.

Totally Killer – Bande-annonce officielle du groupe rouge | Vidéo principale

Soif de sang

Ailleurs, Tara Reid mène une bande de vampires post-apocalyptiques dans la bande-annonce de Soif de sangavec Costas Mandylor, Robert LaSardo, Eileen Dietz et Sarah French.

Soif de sang (2023) Bande-annonce officielle – Costas Mandylor, Tara Reid, Robert LaSardo

Mme Marvel

Lors d’un récent entretien avec La liste de lecture, Mme Marvel le réalisateur Adil El Arbi a confirmé que la deuxième saison dépendrait du succès de Les merveilles ce novembre.

Nous attendons Les merveilles, cela décidera donc de la prochaine étape. Nous attendons donc cela avec impatience. J’ai hâte de voir ça, mec. C’est génial de voir les bandes-annonces et de voir toute la famille là-bas et Iman Vellani faire un excellent travail, j’ai donc hâte d’y être.

Choses étranges

Shawn Levy a également déclaré que la dernière saison de Choses étranges sera « aussi grand que n’importe lequel des plus grands films » dans une nouvelle interview avec le magazine Total Film (via Jeux Radar).

Il n’y a aucun moyen d’être contigu à la saison 4 et de ne pas, franchement, élargir l’échelle et la profondeur. Il s’agit d’une narration cinématographique majeure, majeure, que l’on appelle une série télévisée. Stranger Things 5 ​​est aussi gros que n’importe lequel des plus grands films que nous voyons.

La chute de la maison Usher

Le dernier numéro d’Entertainment Weekly (via À venir) comprend des descriptions de chaque personnage dans La chute de la maison Usher.

Roderick Usher de Bruce Greenwood est le patriarche de la famille et PDG de Fortunato Pharmaceuticals. Il est décrit comme un homme ambitieux et motivé, qui attend beaucoup de ses six enfants. S’il leur donne accès à toutes les ressources imaginables, l’affection paternelle n’en fait pas nécessairement partie. Madeline Usher de Mary McDonnell est le cerveau derrière l’opération à Fortunato. S’il hésite, elle prend le relais. Mais l’inconvénient de tout ce dynamisme et de toute cette ambition est le fait qu’elle enjamberait son frère si elle le devait, quel que soit l’amour qu’elle lui porte. Verna de Carla Gugino est un démon métamorphe, qui a conclu un accord avec les jumeaux Roderick et Madeline quand ils étaient plus jeunes. Des décennies plus tard, elle revient au sommet du pouvoir de Fortunato pour massacrer les héritiers de la fortune Usher. Frederick Usher de Henry Thomas est le fils aîné de Roderick. Bien qu’il soit l’héritier naturel de l’entreprise, il est décrit comme la personne la moins capable de reprendre l’entreprise parmi tous ses frères et sœurs. Tamerlane Usher de Samatha Sloyan est l’un des enfants de Roderick, qui crée sa propre entreprise de santé et de bien-être dans le but de sortir de l’ombre de son père. Victorine Lafourcade de T’Nia Miller est la fille hors mariage de Roderick. Elle fera tout ce qu’elle peut pour gagner l’approbation et l’affection les plus convoitées de son père, même au détriment de la mission de sa vie qui est d’aider les gens. Perry Usher de Sauriyan Sapkota est le plus jeune des enfants Usher. Plutôt que d’inventer de nouveaux outils médicaux ou de diriger l’empire familial, il souhaite faire de la vie une grande fête. Lenore Usher de Kyliegh Curran est la fille de Frederick, décrit comme une jeune femme gentille et empathique. Leo Usher de Rahul Kohli est un mécène du jeu vidéo et un playboy mondain avec une intense dépendance à la drogue. Camille L’Espanaye de Kate Siegel est décrite comme extrêmement rusée et mordante. Elle s’occupe des relations publiques de la famille Usher, ce qui a fait d’elle une experte dans l’art de transformer un mauvais comportement en bonne presse. Annabel Lee de Katie Parker est la première épouse de Roderick et la mère de Frederick et Tamerlan. De nature chaleureuse et confiante, elle a toujours cherché à trouver le meilleur chez Roderick, mais cela aurait pu la rendre aveugle aux dangers qui empiétaient sur sa famille. C. Auguste Dupin de Carl Lumbly est un brillant avocat déterminé à faire tomber la famille Usher. Arthur Pym de Mark Hamill est l’avocat énigmatique de la famille Usher, qui reste un employé et un exécuteur d’une loyauté sans faille pour les Ushers.

Les morts qui marchent : Daryl Dixon

Spoiler TV a également un bref synopsis pour le quatrième épisode de Les morts qui marchent : Daryl Dixon.

Daryl et Isabelle négocient avec le propriétaire du club Demimonde.

American Horror Story : Délicat

Enfin, Kim Kardashian n’a peut-être pas à cœur les meilleurs intérêts d’Emma Roberts dans un nouveau spot télévisé pour American Horror Story : Délicat.

American Horror Story Saison 12 Promo « Meilleur ami » (HD) Kim Kardashian, Emma Roberts

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.