La nouvelle bande-annonce de “Super Mario Bros. Movie” montre Cat Mario pour la première fois

Nous avons eu plus que quelques aperçus de la prochain film Super Mario Bros.et ça continue d’avoir l’air plutôt bien !

La dernière révélation est un Extrait de 30 secondes sorti dimanche. Cela ne serait pas nécessairement digne d’intérêt s’il n’y avait pas le fait qu’il révèle enfin…

Chat Mario.

Cat Mario est un power-up central du jeu Super Mario 3D World sur la console Wii U de Nintendo. Dans la bande-annonce, Cat Mario apparaît lors du passage à tabac extrêmement drôle que Mario subit aux mains de Donkey Kong dans ce qui ressemble à une bataille de style Smash Bros. Cat Mario semble être la cible d’une blague ici – la blague étant que la mise sous tension du chat est nulle?

C’est un sacrilège absolu étant donné que les fans de Mario comprennent implicitement que Cat Mario est l’un des power-ups les plus OP de l’histoire de Mario. Et non seulement c’est l’un des plus puissants, mais c’est aussi l’un des plus amusants.

Le film Super Mario Bros. devrait sortir dans les salles américaines le 7 avril et met en vedette Chris Pratt dans Mario, Charlie Day dans Luigi, Anya Taylor-Joy dans Peach, Jack Black dans Bowser, Seth Rogen dans Donkey Kong et Keegan-Michael Key dans Toad.