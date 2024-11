La nouvelle bande-annonce de Skeleton Crew est prête pour ces vibrations de film d’aventure

Ce matin, Lucasfilm a dévoilé notre dernier aperçu de son prochain Guerres des étoiles série, Équipage squelette– et si vous n’aviez pas déjà compris qu’il s’agissait d’une série d’aventures dans la veine des films pour enfants des années 80, eh bien, cette bande-annonce vraiment veut que tu saches.

Régler sur un Guerres des étoiles-y couverture de Le Major Tom de Peter Schillingde toutes choses, la nouvelle bande-annonce crie pratiquement ses influences sur les toits.

Nous n’obtenons pas grand-chose de nouveau en termes de ce que Équipage squelette va parler de ce que nous ne savions pas déjà : un groupe hétéroclite d’enfants, un vaisseau spatial découvert qui les mène à l’autre bout de la galaxie sans aucune idée de comment rentrer chez eux, Jude Law se présentant avec un blaster et un rêve pour les arrêter. le tout étant immédiatement vaporisé par les pirates de l’espace. Mais la nouvelle bande-annonce va un long une façon de vous vendre cette histoire classique de passage à l’âge adulte, Goonies-influence qui a été une pierre de touche pour les créateurs Jon Watts et Christopher Ford depuis l’annonce de la série. Des détours s’ensuivent ! Les poursuites commencent ! Des créatures extraterrestres géantes et étranges et des pirates de l’espace sinistres (mais charmants et loufoques) brillent !

C’est très amusant à regarder, mais le temps nous dira si Équipage squelette a plus à faire que des vibrations et des bandes sonores de synthé. Après tout, c’est est se déroule autour de l’époque de Le Mandalorien (Le pirate Nikto de la saison 3, Vane, est une figure majeure de Équipage squelette(le casting hétéroclite de badauds de l’espace, nous le savons au moins), et si contemporain Guerres des étoiles n’aime qu’une chose, c’est de relier toutes ses productions ensemble. Avec Le Mandalorien et Grogu à venir, peut-être aurons-nous des indicateurs de ce qui va arriver ici. Mais peut-être que nous souhaitons plutôt nous amuser un peu en famille, et c’est plutôt Guerres des étoiles en soi.

Star Wars : L’équipage des squelettes arrive sur Disney+ le 3 décembre.