La nouvelle bande-annonce de Pokemon Scarlet et Violet révélée lors des championnats du monde Pokemon

The Pokemon Company clôture les championnats du monde Pokemon 2022 avec une nouvelle bande-annonce pour Pokemon Scarlet et Violet.

Convenant au lieu, cette vidéo se concentre presque entièrement sur les mécanismes de combat compétitifs, présentant une poignée de nouveaux mouvements, objets et Terastallizing.

La bande-annonce commence par un nouveau Pokémon : Cyclizar, un Pokémon dragon ridable qui ressemble aux mascottes légendaires des jeux, Koraidon et Miraidon. Cyclizar est capable d’apprendre un nouveau mouvement appelé Shed Tail, qui crée un substitut puis échange de place avec un Pokémon différent dans votre groupe.

La bande-annonce présente également quelques nouveaux objets avec lesquels vous pouvez équiper votre Pokémon pendant la bataille. L’herbe miroir copiera les augmentations de statistiques d’un adversaire, tandis que les dés chargés rendront plus probable que les mouvements à frappes multiples, tels que Bullet Seed, frappent plus de fois.

Enfin, la bande-annonce donne un autre aperçu de la nouvelle mécanique de combat signature de Terastallizing, Scarlet et Violet. Comme indiqué précédemment, Pokemon peut changer de type lorsqu’il se terastallise, ce qui peut changer considérablement le cours de la bataille. Coalossal, qui est normalement de type feu/roche, peut devenir un type d’eau après la térastallisation, ce qui facilite l’activation de sa capacité de machine à vapeur.

Lancement de Pokemon Scarlet et Violet sur Nintendo Switch le 18 novembre. Tous ceux qui achètent un exemplaire avant le 28 février 2023 recevront un bonus spécial Pikachu. Pour en savoir plus, assurez-vous de vérifier tout ce que nous savons sur Pokemon Scarlet et Violet, ainsi que tous les nouveaux Pokemon révélés jusqu’à présent.