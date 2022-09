La nouvelle bande-annonce de Pokemon Scarlet et Violet arrive le 7 septembre

Une nouvelle bande-annonce pour Pokemon Scarlet et Violet arrive le mercredi 7 septembre, offrant un autre regard sur les jeux Nintendo Switch très attendus avant leur lancement en novembre.

La bande-annonce devrait être mise en ligne sur le site officiel Chaîne YouTube Pokémon à 6h00 PT / 9h00 HE. Aucun autre détail n’a été annoncé à l’avance, mais la vidéo présentera de “nouvelles informations” sur les jeux à venir, y compris probablement quelques nouveaux Pokémon.

Nous recevons régulièrement des informations sur Scarlet et Violet depuis la première révélation des titres en février. La semaine dernière, nous avons eu un aperçu d’un tout nouveau Pokémon empoisonné appelé Grafaiai. Avant cela, la société Pokemon a partagé un bande-annonce axée sur la bataille lors des championnats du monde Pokemon 2022 qui ont présenté de nouveaux objets et mouvements.

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre. Tous ceux qui achètent un exemplaire avant le 28 février 2023 pourront recevoir un bonus spécial Pikachu dans leur jeu. Pour en savoir plus, consultez tout ce que nous savons sur Pokemon Scarlet et Violet, ainsi que chaque nouveau Pokémon révélé jusqu’à présent.