La nouvelle bande-annonce de “Lord of the Rings: The Rings of Power” sort une semaine avant la première

Alors que certaines personnes sont encore sous le choc du premier ministre de Maison du DragonAmazon nous le rappelle — avec sa dernière bande-annonce pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir — que HBO n’a pas la seule série fantastique à gros budget.

La bande-annonce dure un peu plus de deux minutes et montre Galadriel, joué par Morfydd Clark. Nous comprenons mieux ses motivations dans la série et nous la voyons construire sa propre communauté.

Il s’ouvre sur la mort d’un des frères de Galadriel.

“Mon frère a donné sa vie en chassant l’ennemi”, dit Galadriel. “Sa tâche est maintenant la mienne.”

De là, nous voyons diverses autres races de la Terre du Milieu, y compris des humains, des nains et pied-de-poule. Nous les voyons combattre des ennemis et traverser toutes sortes de paysages, comme des montagnes enneigées et des bois sombres, ainsi que des mers chargées de tempêtes.

La série se déroule au Second Age, des milliers d’années avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Même avec cet intervalle de temps, cependant, les fans du Seigneur des anneaux reconnaîtront les noms de personnages comme Elrond, Isildur et Sauron.

Bien que les noms soient familiers, le spécialiste de Tolkien Tom Shippey, qui a aidé à superviser le développement de la série, a déclaré au site de fans allemand Deutsche Tolkien que le domaine de Tolkien ne permettrait au spectacle de se dérouler qu’au Second Age, selon le gardien. Cela signifie que nous ne verrons aucun événement du Troisième Âge, lorsque Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux auront lieu.

Le domaine a également insisté pour que la “forme principale” du Second Age ne soit pas modifiée. Les événements majeurs ne peuvent pas être modifiés, mais de nouveaux personnages et événements peuvent être ajoutés tant qu’ils ne contredisent rien de ce que Tolkien a dit ou écrit.

Les deux premiers épisodes de The Rings of Power devraient première le 1er ou le 2 septembre selon votre fuseau horaire.

Pour en savoir plus, consultez la première bande-annonce de The Rings of Power et ce qu’il faut savoir avant de regarder la nouvelle série.