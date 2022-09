La nouvelle bande-annonce de la série ‘Sonic Prime’ sur Netflix taquine le plaisir au rythme effréné

Sonic l’hérisson vitesse autour d’un paysage semblable à un jeu vidéo dans une nouvelle bande-annonce pour le Série Netflix Premier sonique.

D’autres visages familiers incluent le diabolique Dr. Eggman et l’homologue hérisson noir et rouge de Sonic, Shadow the Hedgehog. “Tu l’apportes, je le casse, Eggman”, plaisante le héros bleu.

La série animée de 24 épisodes implique un “événement bouleversant l’univers” qui perturbe la réalité de Sonic. Il rencontrera des mondes étranges et de nouveaux amis dans une aventure épique, selon Netflix. L’émission devrait zoomer sur le streamer cet hiver 2022 et s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans, ainsi que tous les anciens fans de Sonicselon Netflix.

Après sa sortie en avril, le film d’action en direct Sonic le hérisson 2 est devenu le film de jeu vidéo le plus rentable jamais réalisé aux États-Unis. La suite de Sonic le hérisson des années 2020 est disponible pour diffuser sur Paramount Plus et Première vidéo.