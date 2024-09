La nouvelle bande-annonce de Heretic a beaucoup d’ambiance et juste un peu de Hugh Grant maléfique

Bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent obtenir le ambiance du prochain film d’horreur religieux de Hugh Grant Hérétiquemais ne veut pas se soumettre à l’approche « Hé, voici une bonne partie de l’intrigue et les premiers rebondissements » de sa première bande-annonce de juin : A24 vient de publier un nouveau teaser pour le film, largement axé sur les récompenses, la musique et l’ambiance, avec juste assez de teaser pour vous assurer que Hugh Grant est, en effet, en train de préparer quelque chose de mal. Sur l’air de « The Air That I Breathe » des Hollies, la bande-annonce est largement axée sur les éloges que le film a recueillis lors de sa récente projection au Festival international du film de Toronto, une grande partie étant axée sur Grant, qui joue (selon cette bande-annonce, du moins) un homme à lunettes qui aime beaucoup fredonner. (Nous supposons, d’après toutes les citations « Oh mon Dieu, Hugh Grant est effrayant dans ce film », qu’il fait aussi d’autres choses, ou peut-être porte des lunettes différentes à un moment donné.)



Hérétique a été réalisé par Scott Beck et Bryan Woods, le Endroit calme scénaristes qui ont déjà réalisé le film « Adam Driver combat les dinosaures » 65Le film met également en vedette Sophie Thatcher et Chloe East dans le rôle de deux jeunes missionnaires mormons qui devraient vraiment je ne sais pas qu’il faut entrer dans la maison d’un acteur respecté d’un certain âge qui sait qu’il est temps de ternir un peu sa réputation en jouant quelqu’un d’extrêmement dérangé.

Hérétique arrive en salles le 15 novembre.