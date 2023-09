La nouvelle bande-annonce de Godzilla Minus One est un cauchemar apocalyptique

Pour la première fois depuis Shin Godzillala version de Toho du légendaire kaiju Godzilla est de retour en salles à la fin de l’année avec Godzilla moins un– et si l’on en croit cette bande-annonce à couper le souffle, son statut de l’un des monstres les plus redoutables du grand écran est toujours aussi puissant aujourd’hui qu’il y a 69 ans.

Une nouvelle bande-annonce pour le scénariste/réalisateur/superviseur VFX Takashi Yamazaki Godzilla moins un vient d’être dévoilé lors d’une conférence de presse au Japon. Il s’appuie sur le teaser initial, nous donnant un meilleur aperçu du décor d’après-guerre du film, alors que le Japon prend conscience de la dévastation laissée par la capitulation, mais nous donne également une perspective beaucoup plus large et angoissante sur les véritables horreurs du film. se déchaîner alors que Godzilla touche terre dans le pays pour la première fois.

Il y a bien plus de Godzilla dans cette bande-annonce que le court teaser que nous avons eu cet été, et tout cela est obsédant, alors que le roi de tous les monstres retrouve sa forme primitive en tant que force de la nature inévitable et imparable. Si Shin Godzilla je voulais nous donner un aperçu une réponse contemporaine à ce que représente Godzilla, Moins un offre quelque chose de plus déchirant dans son retour dans un décor d’après-guerre, et nous avons hâte de voir ce qu’il réussit.

Godzilla moins un sortira au Japon le 3 novembre, 69 ans jour pour jour depuis le premier Godzilla film sorti en 1954. Il arrivera aux États-Unis un mois plus tard, le 1er décembre.

