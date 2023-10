La nouvelle bande-annonce de Blue Eye Samurai est un jeu de hack-and-slash sanglant

Il y a quelques semaines, lors de sa vitrine d’animation mettant en avant ses futurs spectacles animés, Netflix a révélé un premier aperçu Samouraï aux yeux bleus. Contrairement à la plupart de ce qui a été montré lors de cet événement, la série à venir est une propriété originale des co-créatrices Amber Noizumi et Logan de l’écrivain Michael Green, et il vient de recevoir une nouvelle bande-annonce avant sa sortie début novembre.

Samouraï aux yeux bleus se concentre sur Mizu (Maya Erskine), une femme métisse qui cherche à se venger de son père biologique, Abija Fowler (Kenneth Branagh). Après avoir passé des années de sa vie à s’entraîner pour devenir une combattante à l’épée experte, Mizu entreprend finalement de le retrouver afin de pouvoir le transpercer avec sa lame. Mais avec chaque soldat qu’elle abat et ses yeux bleus qui la distinguent déjà parmi les habitants du Japon de la période Edo, elle commence à gagner en notoriété d’une manière qui rend sa quête de vengeance plus difficile.

Au cours de son voyage, Mizu se fera des amis (et des ennemis) avec un certain nombre de personnages, comme une épouse en péril et un cuisinier nommé Ringo (Masi Oka). Tout comme la bande-annonce originale d’il y a quelques semaines, Yeux bleus La nouvelle bande-annonce est principalement un moment fort de Mizu piratant et se frayant un chemin à travers les subalternes d’une manière magnifiquement sanglante du studio d’animation français Blue Spirit. Si vous avez regardé une histoire de vengeance (qu’elle implique ou non des samouraïs), vous ne serez probablement pas trop surpris par ce qui se passera au cours de la saison de huit épisodes, mais il semble que vous serez sûrement diverti par toute la violence.

Avec également Ming-Na Wen, Randall Park, Stephanie Hsu et George Takei, Samouraï aux yeux bleus arrivera sur Netflix le 3 novembre.

