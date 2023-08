La nouvelle arrivée de Man Utd manquera le début de la saison en raison d’un problème brutal

Malheureusement pour Rasmus Hojlund, son premier match pour Man Utd ne viendra pas avant un moment.

Le joueur de 20 ans, qui a rejoint l’Atalanta en Serie A en 2022, se rend à Old Trafford pour un contrat de cinq ans après avoir marqué 10 buts en 34 matchs la saison dernière. Le patron de United, Erik ten Hag, l’a ajouté à l’équipe avec Mason Mount de Chelsea et le gardien Andre Onana de l’Inter.

Selon des informations, le club français du Paris St-Germain, qui est le champion en titre de la Ligue 1, avait également manifesté son intérêt pour l’as en tant que remplaçant potentiel de Kylian Mbappe. L’avenir du Français avec le club est incertain pour le moment et le PSG a envisagé des options pour son départ potentiel.

Qu’a dit Rasmus Hojlund à propos de son transfert à Man Utd?

« Ce n’est un secret pour personne que je suis fan de ce grand club depuis que je suis petit garçon et je rêvais de sortir à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United. Je suis incroyablement excité par cette opportunité de transformer ce rêve en réalité et je suis déterminé à rendre la confiance que le club m’a témoignée », a déclaré la star danoise lors de son dévoilement.

Une blessure empêchera Hojlund de jouer pendant au moins quatre matchs

Les Red Devils ont amené l’ancien attaquant de l’Atalanta sur le terrain avant leur match amical de pré-saison contre Lens après avoir payé 92 millions de dollars pour acquérir ses services. Malgré l’excitation suscitée par son arrivée, les fans ne pourront toujours pas le voir jouer tout de suite.

Le jeune a besoin de temps pour guérir d’une blessure mineure qu’il a subie plus tôt dans la pré-saison avec le club italien.

En conséquence, il manquera probablement le début de la nouvelle campagne. Bien que la blessure ne soit pas grave, il faudra quelques semaines au Danois pour retrouver sa pleine forme.

Hojlund manquera probablement Man Utd contre les Wolves le 14 août et le match contre Tottenham cinq jours plus tard. Erik ten Hag pourrait également se passer de son nouvel attaquant pour les matchs contre Nottingham Forest et Arsenal. Ceux-ci se joueront avant la trêve internationale.

Crédit photo : IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto