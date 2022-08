La nouvelle “ armée de papa ” du personnel médical à la retraite devrait être appelée pour faire face à la crise du NHS, déclare Liz Truss

Une NOUVELLE «armée de papa» de médecins, d’infirmières et de personnel médical à la retraite devrait être appelée pour faire face à la crise du NHS, a déclaré Liz Truss.

Elle s’est exprimée au milieu d’histoires de retraités contraints d’attendre jusqu’à 40 heures pour les ambulances après des chutes.

Mme Truss a déclaré: «Il s’agit de s’assurer que nous avons une culture où nous encourageons les gens à travailler dans le NHS.

“Pendant Covid, nous avons réussi à faire revenir des gens de leur retraite pour les aider.

“Et ce qui m’intéresse, c’est comment pouvons-nous faire cela maintenant que nous sommes confrontés à ces problèmes critiques dans le NHS ?

“Car [there are] beaucoup de gens fantastiques qui ont travaillé dans le service de santé et qui pourraient aider.

Elle a dit qu’elle ferait de la lutte contre les temps d’attente du NHS une “priorité clé”. Et les Britanniques doivent pouvoir obtenir un rendez-vous chez le médecin généraliste et le dentiste, a-t-elle promis.

Elle a également promis de “résoudre les problèmes de protection sociale” pour alléger la pression sur les hôpitaux.