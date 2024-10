La « nouvelle approche » de la princesse Kate et du prince Willam à l’égard des fonctions royales | Royale | Nouvelles

Dans un moment émouvant, la princesse Kate et Liz se sont liées par leur combat commun contre le cancer, et elle a exprimé sa profonde empathie pendant leur conversation.

Les experts affirment que cette nouvelle orientation contribue à combler le fossé entre la famille royale et le public et représente un changement significatif par rapport au comportement royal traditionnel.

Mais pour la princesse Kate, la rencontre était « un lien d’esprits égaux », une démonstration de chaleur et de vulnérabilité qui a profondément résonné chez Liz et sa famille.

Il a dit Actualités GB : « C’est révélateur d’une nouvelle approche de la monarchie. Dans les générations précédentes, c’était eux et nous. Et maintenant, notamment dans ce cas de cancer, tout est ensemble. »

Le biographe royal Ian Lloyd a félicité William et Kate pour ce qu’il a décrit comme leur « approche nouvelle et moderne » des fonctions royales.

« C’est un moment vraiment intime », a déclaré le présentateur de GB News, Martin Daubney, « un moment dont toute personne touchée par le cancer peut voir la chaleur qui s’en dégage. »

Il a ajouté que l’étreinte de la princesse Kate visait à relier ses expériences personnelles à la condition humaine plus large.

« Elle dit : ‘Je suis l’un d’entre vous. Je n’ai pas peur.' »

Liz a déclaré plus tard que Kate et William étaient « des gens si charmants et authentiques » et qu’elle était « aux anges » à propos de cette expérience.

Le prince de Galles a également montré son approche moderne de la vie royale cette semaine, en se rendant à Villa Park à Birmingham pour voir sa bien-aimée Aston Villa battre le Bayern Munich en Ligue des champions – une décision saluée par Lloyd pour sa fiabilité.

« C’est dans la tradition de la défunte reine et de son amour pour les courses de chevaux », a expliqué Lloyd.

« C’est quelque chose qui compte profondément pour lui, et pour la plupart des gens, le football est un sport de premier plan.

« C’est une façon d’unir les gens, et il fait ce que beaucoup de gens font, en le regardant à la télévision ou en personne. Il s’agit de créer un lien entre la monarchie et le public. »