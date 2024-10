La nouvelle approche de Jennifer Aniston pour garder les rendez-vous avec la « liste de gars » privés

Jennifer Aniston aurait trouvé un moyen de garder ses rendez-vous privés.

Selon un ami d’Aniston qui a parlé à Radars en ligne, l’actrice a ses rendez-vous dans son immense manoir de Bel-Air pour préserver son intimité.

Selon la source, le Meurtre Mystère La star « hésite à sortir et préfère rester à la maison où elle peut avoir une intimité totale et un contrôle sur son environnement. Elle peut régler l’éclairage pour flatter sa peau, allumer ses bougies préférées et demander au personnel de lui apporter des rafraîchissements.

Ils ont poursuivi: « Sa maison est vraiment un sanctuaire et l’endroit où elle se sent le plus en sécurité, donc à ce stade, elle préfère de loin que ses rendez-vous viennent chez elle plutôt que de les traîner jusqu’à la Sunset Tower, qui était autrefois un lieu de culte. son repaire préféré. Ce n’est pas qu’elle essaie de les cacher, elle préfère simplement avoir une vie amoureuse plus discrète.

« La pression qui accompagne les fréquentations publiques est si intense qu’elle peut ruiner une relation avant qu’elle ne démarre », ont-ils ajouté.

Une autre source a déclaré que l’intense surveillance médiatique autour de son mariage avec Justin Theroux était la raison pour laquelle le duo avait divorcé en 2018.

« Les relations sont déjà assez difficiles sans que les gens mettent le nez là où ils n’ont pas leur place », a déclaré l’informateur.

Ils ont également dit que le Spectacle du matin La star a « toute une liste de gars qui y vont », mais « aucun d’entre eux n’a réussi à la convaincre de s’engager pleinement, mais elle a présenté ses favoris à ses amis. »

Le premier mariage de Jennifer Aniston était avec Brad Pitt de 2000 à 2005, et son deuxième avec Justin Theroux de 2015 à 2018.