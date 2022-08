La nouvelle approche de Biden conduit à définir les victoires

WASHINGTON –

Pendant cinq décennies à Washington, Joe Biden savait que le moyen d’influencer était d’être dans la pièce où cela se passe. Mais au cours de la deuxième année de sa présidence, certaines des victoires législatives les plus frappantes et déterminantes de l’héritage de Biden sont survenues en restant en dehors de cela.

Un blitz législatif estival a envoyé des projets de loi bipartites traitant de la violence armée et stimulant le secteur manufacturier de haute technologie du pays sur le bureau de Biden, et le président américain est maintenant sur le point d’obtenir ce qu’il a appelé la « dernière pièce » de son programme économique avec le passage au Sénat. d’un accord sur le climat et les médicaments sur ordonnance réservé aux démocrates, autrefois considéré comme mort. Et dans une tournure contre-intuitive pour le président qui a longtemps promu ses décennies d’expérience à Capitol Hill, les assistants de Biden attribuent ses victoires au fait qu’il joue publiquement le rôle de pom-pom girl plutôt que de quart-arrière législatif.

“Dans un Sénat à 50-50, il est tout simplement vrai que lorsque la Maison Blanche s’approprie un sujet, cela effraie beaucoup de républicains”, a déclaré le sénateur Chris Murphy, D-Conn. «Je pense que tout cela est utile. Lorsque vous prenez du recul et laissez le Congrès diriger, puis appliquez une pression et aidez au bon moment, cela peut être une stratégie beaucoup plus efficace pour faire avancer les choses.

Les démocrates et la Maison Blanche espèrent que la série de victoires législatives, bipartites ou non, à peine quatre mois avant les élections de novembre contribuera à ressusciter leur fortune politique en montrant aux électeurs ce qu’ils peuvent accomplir même avec la plus faible des majorités.

Biden a ouvert 2022 avec son programme législatif au point mort, le nombre de sondages en baisse et un aveu franc qu’il avait fait une “erreur” dans la façon dont il s’est comporté dans le rôle.

“Le public ne veut pas que je sois le ‘président-sénateur'”, a-t-il déclaré. “Ils veulent que je sois le président et que les sénateurs soient des sénateurs.”

Laisser les sénateurs être sénateurs n’était pas une tâche facile pour Biden, dont les identités politiques et personnelles sont enracinées dans ses années de formation passées dans cette chambre. Il a passé 36 ans en tant que sénateur du Delaware et huit autres en tant que président du Sénat lorsqu’il était apprécié pour ses relations et ses idées à Capitol Hill en tant que vice-président de Barack Obama.

Alors que Biden a pris du recul, il a laissé à ses assistants le soin de faire une grande partie des négociations directes. Au lieu de cela, sa stratégie législative s’est davantage concentrée sur l’utilisation de son rôle de président pour fournir des secousses stratégiques d’urgence à son programme, tant auprès des législateurs que des électeurs.

De l’avis de nombre de ses assistants et conseillers, laisser le Sénat derrière lui a été la clé de son succès ultérieur. Les attentes accrues pour les démocrates, qui détiennent des majorités précaires au Congrès mais ont néanmoins un contrôle unifié de Washington, entraînaient Biden parmi ses partisans qui souhaitaient une action plus ambitieuse.

Les marchandages parfois peu recommandables nécessaires pour obtenir un consensus plongent souvent le président dans les mauvaises herbes et à court d’inspiration. Et les échecs dramatiques des négociations sur la voie d’un accord ultime se sont révélés d’autant plus alléchants que Biden lui-même était partie prenante aux pourparlers.

Au printemps 2021, Biden a fait un grand show en négociant directement avec la sénatrice Shelley Moore Capito, RW.Va., sur un projet de loi sur les infrastructures, seulement pour que les pourparlers s’effondrent sur la portée du paquet et comment le financer. Dans le même temps, un groupe bipartite distinct s’était réuni tranquillement pour discuter de la manière de réviser les systèmes de transport, d’eau et à large bande du pays. Après que la Maison Blanche a donné son approbation initiale, puis réglé les derniers détails avec les sénateurs, c’est devenu la version qui a été promulguée dans la loi.

Le président a ensuite tenté de conclure un accord sur un vaste programme de dépenses sociales et de climat avec le sénateur Joe Manchin, allant jusqu’à inviter le législateur de Virginie-Occidentale chez lui à Wilmington, Delaware, jusqu’à ce que le démocrate conservateur interrompe brusquement les pourparlers. dans une interview de Fox News. Manchin reprendrait plus tard les négociations, cette fois avec juste le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et les deux parviendraient finalement à un accord que le Sénat a approuvé dimanche après plus d’un an de querelles législatives.

Fin 2021, des assistants de la Maison Blanche ont persuadé le président de se taire sur ses conversations avec la Colline, dans le cadre d’un changement délibéré pour déplacer les négociations sur son programme législatif hors de vue du public. L’aile ouest, une fois rapide avec la nouvelle que Biden avait appelé ce législateur ou invité ce caucus à la Maison Blanche pour une réunion, est restée silencieuse.

La nouvelle approche a attiré les critiques de la presse, mais la Maison Blanche a parié que le public n’était pas investi dans les détails et récompenserait les résultats.

Biden et son équipe “ont utilisé la chaire des intimidateurs et travaillé en étroite collaboration avec le Congrès pour lutter pour des politiques qui réduisent les coûts pour les familles et combattent l’inflation, renforcent notre compétitivité par rapport à la Chine, agissent contre la violence armée” et aident les vétérans, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates. . “Il a également demandé à son cabinet, à ses cadres supérieurs et à son équipe législative de dialoguer constamment avec les principaux législateurs alors que nous travaillons ensemble pour réaliser ce qui pourrait bientôt être le bilan législatif le plus productif de tous les présidents” depuis Lyndon Johnson.

Une partie du changement, ont déclaré des assistants de la Maison Blanche, reflétait également la dynamique changeante de la pandémie de COVID-19, qui a maintenu Biden à Washington pendant la majeure partie de 2021 ; ses rencontres avec les législateurs représentaient l’un des rares moyens de montrer qu’il travaillait. Au fur et à mesure que la pandémie s’est atténuée et que Biden a pu recommencer à organiser davantage d’événements en personne avec les électeurs et les groupes d’intérêt, il a pu utiliser ces paramètres pour transmettre son message directement aux gens.

La transformation subtile n’a pas immédiatement porté ses fruits : la cote de popularité de Biden n’a fait que continuer à baisser au milieu de l’inertie législative et de la flambée de l’inflation.

Pourtant, avec le temps, la décision de Biden d’assumer un rôle de facilitateur plutôt que d’être le négociateur en chef – qui avait obtenu un succès mitigé – a commencé à porter ses fruits : les premières restrictions substantielles sur les armes à feu en près de trois décennies, une mesure visant à stimuler la production nationale de puces informatiques à semi-conducteurs, et des soins aux anciens combattants exposés à des foyers de combustion toxiques.

Les responsables de la Maison Blanche attribuent au discours émouvant de Biden après la fusillade dans une école à Uvalde, au Texas, le mérite d’avoir aidé à galvaniser les législateurs pour qu’ils agissent contre la violence armée – et même sa pression pour des mesures plus étendues que celles incluses dans le projet de loi en donnant au GOP l’espace nécessaire pour parvenir à un compromis . Et ils soulignent une cadence constante de discours au fil des mois soulignant la nécessité de réduire les coûts des médicaments sur ordonnance ou d’agir sur le climat en gardant ces questions dans la conversation nationale au milieu des à-coups législatifs.

À leur tour, les législateurs démocrates et du GOP disent que Biden se retirant directement des négociations a permis aux sénateurs de parvenir à un consensus entre eux, sans la distraction d’une Maison Blanche qui a peut-être poussé à plusieurs reprises pour quelque chose qui serait inaccessible avec les républicains ou pourrait être considéré comme compromis par certains démocrates.

“Le président avait en quelque sorte dit que nous restions à l’écart”, a déclaré le sénateur Rob Portman, R-Ohio, faisant référence aux discussions sur les armes à feu plus tôt cette année. “Je pense que cela a été utile.”

Cependant, le fait d’être indifférent ne signifiait en aucun cas que l’administration était absente.

Plutôt que d’être dans la salle alors qu’un accord sur les armes à feu se concluait, les assistants de la Maison Blanche sont restés au téléphone, expliquant comment l’administration interpréterait et réglementerait probablement la loi que les sénateurs étaient en train de rédiger. Murphy s’est entretenu tous les jours avec des responsables de la Maison Blanche, et lorsque le sénateur du Connecticut a rencontré personnellement Biden début juin pour faire le point, le président ne lui a jamais donné d’ultimatum sur ce qu’il était ou n’était pas disposé à signer – continuant de s’en remettre aux législateurs.

À un autre moment des négociations sur les armes à feu, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’administration envisageait d’interdire au Pentagone de vendre certains types de munitions excédentaires aux marchands d’armes à feu, qui vendent ensuite les munitions dans le commerce, selon deux personnes proches des délibérations. Mais les républicains, principalement le sénateur John Cornyn, R-Texas, ont exhorté la Maison Blanche à abandonner ces plans car cela irait à l’encontre des paramètres de ce dont les négociateurs des armes à feu avaient discuté, ont déclaré les gens, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des détails. de négociations privées.

La Maison Blanche l’a finalement fait, en publiant une déclaration à une publication conservatrice selon laquelle aucun décret exécutif de ce type sur les munitions n’était à l’étude.

Sur le paquet de semi-conducteurs que Biden prévoit de promulguer mardi, l’administration a organisé des briefings classifiés pour les législateurs qui ont souligné comment la Chine gagne en influence dans le secteur des puces informatiques et les implications pour la sécurité nationale. Les républicains étaient régulièrement en contact avec la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, une responsable du cabinet Biden qui a développé des relations chaleureuses à travers l’allée.

Et sur le paquet climat et soins de santé de la ligne du parti des démocrates, Manchin a souligné qu’il est impossible d’élaborer une législation de cette ampleur sans la contribution de la Maison Blanche, bien qu’il n’ait pas traité directement avec Biden jusqu’à la fin, lorsque le président a appelé à a fait savoir à Manchin que la Maison Blanche soutiendrait son accord avec Schumer, selon un responsable au courant de l’appel.

Biden est également restée en dehors des délibérations de dernière minute impliquant la sénatrice Kyrsten Sinema, D-Arizona, et elle et le président n’ont pas parlé même lorsque les démocrates ont finalisé un accord qui répondait à ses demandes.

“Dans son cœur, Joe est un sénateur américain”, a déclaré le sénateur Jon Tester, D-Mont., L’auteur démocrate en chef de la législation sur les fosses de combustion qui a également contribué à la rédaction de la loi sur les infrastructures l’année dernière. “Donc, il comprend que permettre à cela de fonctionner est la façon dont vous le faites.”