La nouvelle application Windows de Microsoft vous permet d’accéder à votre PC depuis n’importe où

Hier, Microsoft a annoncé dans un article de blog que l’application Windows a finalement été publiée auprès du grand public et est disponible pour Windows, macOS, iOS, iPadOS et les navigateurs Web.

En un mot, Windows App est une « expérience unifiée » qui vous permet de vous connecter en toute sécurité à un appareil Windows à partir de n’importe quel autre appareil pris en charge. Il s’agit d’un moyen simplifié de se connecter via Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services ou Microsoft Dev Box. Cela signifie que sur la plupart des plateformes, vous finirez par remplacer l’application de bureau à distance que vous utilisez par Windows App.

Mais ce n’est pas tout. Windows App a encore quelques atouts dans sa manche qui en font un outil astucieux pour les professionnels de l’informatique et les utilisateurs à domicile.

Que peut faire l’application Windows ?

L’application Windows a pour objectif ultime de devenir un guichet unique pour gérer efficacement le contenu de vos appareils Windows connectés. Selon Microsoft, elle est également dotée de fonctions de sécurité avancées pour que vous puissiez travailler en toute sécurité depuis n’importe quel endroit tout en ayant l’esprit tranquille.

Dans l’article de blog, Microsoft a partagé l’expérience d’un utilisateur avec Windows App et ce qu’il en a pensé :

« Nous avons utilisé Windows App dans le cadre des versions préliminaires privées et publiques, et nous avons eu l’opportunité de soumettre des recommandations d’amélioration des fonctionnalités pour garantir qu’elle dispose des fonctionnalités dont nous avons besoin. Lors de notre récente mise en service, nous avons reçu d’excellents retours : elle offre un accès transparent à partir de n’importe quel appareil et améliore considérablement notre expérience utilisateur final. »

Imaginez que vous vous rendez au travail ou que vous êtes en vacances, mais que vous devez lire ou modifier des documents importants sur votre PC. L’application Windows facilite la connexion à distance et l’accès à ces fichiers en un clin d’œil.

Les autres fonctionnalités incluent :

Accès unifié à plusieurs services Windows à partir d’une seule interface (y compris les PC cloud, les postes de travail virtuels et les PC locaux)

Authentification multifactorielle

Écrans de démarrage personnalisables

Prise en charge de plusieurs moniteurs et résolutions dynamiques

Redirection USB

Optimisations pour Microsoft Teams

Changement de compte facile via Microsoft Entra ID

Chemin court du protocole RDP (Relayed Remote Desktop Protocol)

Fonction de feedback intégrée à l’application

Comment télécharger l’application Windows

L’application Windows est désormais disponible via les boutiques d’applications respectives pour chaque plate-forme d’appareil. Microsoft recommande aux administrateurs informatiques d’utiliser la documentation « Prise en main de l’application Windows » pour mettre à jour les processus internes et guider les utilisateurs et les équipes d’assistance.

Si vous souhaitez utiliser l’application en privé et que vous possédez un appareil Windows, vous pouvez simplement télécharger Windows App sur le Microsoft Store. Vous pouvez également accéder à Windows App directement dans un navigateur Web pour une connexion transparente sans avoir à installer de logiciel. Windows App est également disponible sur le Google Play Store et sur l’App Store d’Apple.

Notez que l’application Windows ne peut être utilisée qu’avec des comptes Microsoft et des services cloud appropriés, et non avec des services tiers.