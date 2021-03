Google a déployé une nouvelle application, à savoir l’application WifiNanScan, pour les développeurs afin d’améliorer la technologie Wi-Fi Aware sur les smartphones et les produits compatibles. L’application est disponible au téléchargement via Google Play Store et le géant du logiciel affirme que les développeurs et les chercheurs peuvent utiliser cet outil pour mettre à niveau des applications telles que Find My Phone ou des services qui permettent aux utilisateurs de partager des fichiers sans fil. La technologie Wi-Fi Aware ou Neighbor Awareness Networking (NAN) permet aux produits compatibles WiFi de découvrir et de communiquer directement avec des appareils, des applications ou des informations à proximité, sans dépendre de données cellulaires ou d’une connexion Internet. La technologie a été développée par la Wi-Fi Alliance, une organisation commerciale à but non lucratif qui inclut Google comme contributeur.

Dans le forum de son développeur Android, Google déclare que les capacités Wi-Fi Aware permettent aux appareils exécutant Android 8.0 et supérieur de se découvrir et de se connecter directement les uns aux autres sans aucun autre type de connectivité entre eux, comme une connexion Internet. Le géant du logiciel ajoute que les avantages des applications ou des appareils prenant en charge Wi-Fi Aware incluent «des débits plus élevés sur des distances plus longues que les connexions Bluetooth». La Wi-Fi Alliance note également que la technologie peut «envoyer en toute sécurité» un document à une imprimante sans se connecter au réseau au préalable. L’organisation affirme que les utilisateurs peuvent afficher le menu d’un restaurant ou effectuer une réservation en marchant sans connexion Internet via une application avec l’API Wi-Fi Aware. De même, la nouvelle application WifiNanScan de Google mesure la distance entre deux smartphones à l’aide du protocole Wi-Fi Aware. Cela permettra aux développeurs et aux chercheurs d’améliorer la technologie qui permet aux appareils de communiquer entre eux sans fil et sans aucune connectivité.

Comme l’a repéré 9to5Google, l’application WifiNanScan complète l’application WifiRttScan publiée il y a deux ans pour utiliser le temps d’aller-retour Wi-Fi pour le positionnement en intérieur comme alternative au GPS. La publication ajoute que la société améliore la technologie Wi-Fi Aware sur le prochain Android 12.