La nouvelle application Wallet de Google est disponible dans le monde entier, selon un rapport

Les utilisateurs de Google devraient avoir accès au nouveau Application Google Walletaprès que le géant de la recherche aurait terminé son déploiement En Lundi. Si vous vivez aux États-Unis, vous devriez maintenant avoir une nouvelle application Google Wallet à côté de votre application Google Pay. Le premier offre une fonctionnalité de portefeuille numérique, tandis que le second agit principalement comme un application de paiement personnelle comme Venmo.

Google Wallet, annoncé en mai lors de Google I/O, est l’effort de Google pour une application de portefeuille plus inclusive, qui contient des cartes de crédit et de débit sous forme numérique, ainsi que des billets, des cartes de fidélité et des cartes de vaccination.

Google a déployé l’application aux utilisateurs d’Android dans 39 pays la semaine dernière, selon The Verge. Aux États-Unis et à Singapour, Google Wallet et Pay resteront deux applications distinctes.

Mais les gens en Europe et dans le reste du monde recevront une application unifiée. Ils verront l’application Google Pay change sur leurs appareils, avec un titre mis à jour de Wallet, le nouveau logo et de nouvelles options pour ajouter des laissez-passer comme le transport en commun et des cartes-cadeaux. Pour la plupart, Google Wallet remplacera simplement l’application Google Pay, sans qu’il soit nécessaire de la transférer manuellement. En Inde, les nouvelles fonctionnalités resteront sous le nom de Google Pay.

À long terme, Google espère ajouter des cartes d’identité comme les permis de conduire et les cartes d’étudiant aux capacités de Wallet, quelque chose Apple Wallet a commencé à offrir en Arizona en mars.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.