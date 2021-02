La nouvelle application vous permet de répondre aux SMS de votre Huawei Watch GT 2 Pro

La Huawei Watch GT 2 Pro n’a pas de moyen natif de répondre aux messages SMS entrants, mais une nouvelle application vous permet de le faire. C’est l’application compagnon de Mood Messenger et offre des réponses rapides avec plusieurs options prédéfinies.

Notez que Mood remplace l’application SMS et MMS de votre téléphone, cela ne fonctionnera pas avec l’application d’origine du téléphone.











Messages entrants • Réponses emoji • Plus d’emoji • Réponses textuelles

Une fois que vous êtes prêt, vous pourrez lire les 5 derniers messages sur votre Watch GT 2 Pro et choisir parmi plusieurs emoji et quelques réponses en un mot (merci, oui, non, parlez-vous plus tard.). Il n’y a pas de clavier, donc des réponses plus détaillées devront être tapées sur le téléphone.





L’application compagnon Mood Messenger pour la Huawei Watch GT 2 Pro

Vous pouvez voir l’application en action ici.

L’application compagnon de la montre peut être verrouillée par région car nous ne l’avons pas trouvée dans la galerie d’applications Huawei (l’application pour téléphone apparaît facilement).











Mood Messenger pour Android

L’application est développée par MadSEVEN, la société derrière Apolo Launcher, Apolo Browser et plusieurs autres applications. Le lanceur semble avoir été supprimé du Google Play Store pour une raison quelconque, mais il est toujours disponible dans la galerie d’applications.

Source (en turc)