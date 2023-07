Threads, le nouveau rival de Meta sur Twitter, a gagné plus de 30 millions d’utilisateurs le premier jour de sa disponibilité, selon le PDG Mark Zuckerberg, alors que la plate-forme cherche à cloner Twitter, qui est devenu de plus en plus détesté par ses utilisateurs suite à la prise de contrôle turbulente d’Elon Musk sur le plate-forme l’année dernière.

Threads a été largement décrit comme un «tueur de Twitter» potentiel, lancé à un moment où les utilisateurs se révoltent contre les modifications apportées à la plate-forme depuis son acquisition, y compris la modération de contenu assouplie, modifications controversées de son système de vérification, un accent sur les fonctionnalités de paywalling telles que TweetDecket l’introduction récente de limites de débit, qui limitent le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire.

X Corp. d’Elon Musk a menacé de poursuivre Meta, les développeurs de Facebook et Instagram, après le lancement de Threadsaffirmant qu’il « a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle ».

Fils, qui est maintenant disponible sur l’App Storese concentre sur les conversations textuelles, les utilisateurs pouvant aimer, partager et commenter les publications d’autres utilisateurs, transférer directement les abonnés Instagram et les listes suivantes, et utiliser leur nom d’utilisateur Instagram existant sur l’application.