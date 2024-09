La nouvelle application TV connectée de YouTube inclut les saisons, les épisodes et les aperçus

YouTube prévoit une refonte majeure de son application de télévision connectée, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et un tout nouveau look dans le but de défendre son avance sur d’autres plateformes de streaming comme Netflix, Max et Disney+.

La société a annoncé ses projets lors d’un événement Made on YouTube à New York mercredi.

La nouvelle application TV comprend un certain nombre de fonctionnalités mises à jour, dont certaines pourraient changer la façon dont certains créateurs catégorisent leurs vidéos en leur permettant d’organiser les émissions autour d’épisodes et de saisons, reflétant ainsi ce que les téléspectateurs attendent sur les plateformes de vidéo par abonnement.

Et YouTube déploie ce qu’il appelle des « aperçus immersifs », une bande-annonce vidéo cinématographique qui sera automatiquement diffusée lorsqu’un utilisateur accède à la page d’un créateur.

L’aperçu immersif de la nouvelle application TV de YouTube YouTube

« Lorsque nous avons lancé Primetime Channels [YouTube’s third-party subscription offering] dans l’application principale, l’une des choses que nous voulions vraiment nous assurer de livrer était, si vous recherchez [HBO’s] La Maison du Dragon et vous allez sur cette page de chaîne, vous voulez regarder par saison et par épisode et avoir cette expérience de page de chaîne vraiment riche et immersive à laquelle les gens s’attendent autour du contenu épisodique », explique Christian Oestlien, vice-président de la gestion des produits chez YouTube, dans une interview avec Le Hollywood Reporter« Il s’avère que beaucoup de nos créateurs s’intéressent aussi beaucoup à ce format. Ils font des vidéos de 20 à 40 minutes, avec une sorte d’arc saisonnier, et plusieurs épisodes. Nous leur donnons donc les outils pour créer ce que nous appelons des Creator Show Pages. Ainsi, si vous êtes fan de Michelle Khare, vous pouvez aller sur sa page de chaîne et vivre une expérience épisodique à laquelle, je pense, l’environnement télévisuel lean back se prête vraiment. »

Le résultat est que les pages des créateurs ressemblent beaucoup plus à une page d’émission qu’un utilisateur peut découvrir sur Netflix ou Max.

« Il existe de nombreuses bonnes pratiques dans ce domaine, en termes de ce qui est visuellement vraiment attrayant », ajoute Oestlien. « Mais fondamentalement, ce que nous essayons de faire, c’est de nous assurer que nous fournissons des résultats aux créateurs et que nous les aidons à concrétiser la vision de ce qu’ils attendent de leur programmation dans leur salon. »

Selon Khare, les changements sont significatifs.

« En tant que créateur, nous avons le contrôle sur la création de contenu de qualité ou du meilleur contenu possible. Mais ensuite, voir votre travail affiché de manière aussi magnifique dans cette capacité, je pense vraiment que cela nous place encore plus loin sur le terrain de jeu par rapport aux principaux services de streaming », dit-elle. THR« Pour moi, voir les maquettes, c’était un peu comme ce que certaines personnes ressentent lorsqu’elles se voient pour la première fois sur une affiche de film ou sur un panneau d’affichage en tant que participant à une sortie en salle. »

« C’est un excellent moyen pour le public de découvrir un créateur et une émission, tout comme vous le feriez lorsque vous naviguez sur un autre service de streaming, où vous regardez un épisode, vous pouvez clairement voir la saison complète présentée, et cela peut encourager le spectateur à vouloir continuer à regarder, ou même à télécharger toute la saison avant son vol pour la regarder », ajoute-t-elle.

La fonctionnalité des émissions sur YouTube. YouTube

YouTube déploiera également des fonctionnalités destinées à aider les créateurs à développer leur activité, notamment une fonctionnalité d’abonnement plus simple et plus visible sur l’application TV pendant la lecture des vidéos, et une fonctionnalité qui génère des codes QR à partir de liens dans les descriptions des vidéos.

Il s’agit d’un changement qui, selon YouTube, augmentera le nombre d’abonnés des créateurs et stimulera également l’engagement des utilisateurs lorsqu’ils utiliseront la fonctionnalité de code QR.

YouTube indique que ses aperçus immersifs, ses liens de code QR et sa nouvelle fonctionnalité d’abonnement seront lancés cette année, les fonctionnalités épisodiques et saisonnières étant déployées progressivement à partir de 2025.

« Cela signifie beaucoup pour [creators]« En fait, YouTube est devenu une plateforme vraiment importante pour les chaînes de télévision, et cela leur permet, je pense, de vraiment réfléchir à leur programmation, à leur contenu et à leur investissement dans leurs communautés au même niveau que les médias traditionnels », explique Oestlien. « Cela les aide à créer une communauté, une base de fans et, en fin de compte, à générer de très grosses affaires, ce qui les soutient sur notre plateforme et, en fin de compte, en dehors de la plateforme. »

Et il est vrai que YouTube à la télévision est devenu un très gros business.

Selon Nielsen Gauge, YouTube a représenté 10,6 % du visionnage sur les appareils de télévision connectés en août, contre 7,9 % pour Netflix et 3,1 % pour Prime Video (tous les autres suivaient avec moins de 3 %).

YouTube affirme que le nombre de créateurs qui tirent la majorité de leurs revenus de la télévision a augmenté de 30 % par an, et qu’au cours des trois dernières années, le nombre de créateurs les plus populaires qui ont vu leur temps de visionnage sur grand écran a augmenté de plus de 400 %. Cela s’explique non seulement par l’importance de YouTube dans le salon, mais aussi par le fait que les annonceurs premium sont prêts à payer pour atteindre les consommateurs via le téléviseur.

Mais c’est aussi un changement émotionnel, qui donne à l’application un aspect plus premium, tout en restant fidèle à ce qui fait de YouTube, YouTube.

« J’ai grandi en regardant mes émissions préférées à la télévision, avec ma famille, avec mes amis, et la majorité de mon expérience médiatique s’est déroulée dans ce salon commun », explique Khare. « Quand quelqu’un s’assoit pour regarder quelque chose à la télévision, il s’attend à ce que le contenu soit de qualité. »

Oestlien affirme que YouTube a pris à cœur les préoccupations des créateurs lors du développement de la nouvelle application, qui, selon lui, a nécessité des années de préparation.

« Pour beaucoup d’entre eux, j’entends dire que la principale façon dont ils consomment YouTube est désormais sur grand écran. Ils me parlent donc aussi en tant que consommateur, et pas seulement en tant que créateur, de leurs attentes et de l’expérience qu’ils recherchent », explique-t-il. « Je pense donc que ce qu’ils demandent correspond en grande partie à ce que vous voyez réellement se concrétiser : comment pouvons-nous améliorer l’expérience des créateurs dans leur salon pour qu’elle soit beaucoup plus premium, avec un contenu vraiment intéressant pour les créateurs émergents.

« Nous avons par exemple amené Shorts dans le salon », poursuit-il. « Nous n’étions pas tout à fait sûrs de la manière dont cela fonctionnerait, mais nous savions que les créateurs voyaient la croissance dans le salon, et beaucoup de créateurs qui se concentraient sur Shorts voulaient voir cette expérience prendre vie dans le salon pour atteindre ce public. Nous avons donc beaucoup investi pour nous assurer que Shorts soit une expérience vraiment formidable dans le salon, et nous constatons un très grand succès là-bas. »