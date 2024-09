La nouvelle application Reeder est conçue pour RSS, YouTube, Reddit, Mastodon et plus encore

Pendant longtemps, les lecteurs RSS ont suivi une philosophie de conception « Inbox Zero » en affichant le nombre de flux non lus pour chaque source. Si vous avez plus d’une douzaine de flux connectés à votre lecteur RSS, bonne chance pour ramener ce nombre à zéro.

Silvio Rizzi, le développeur qui a créé la célèbre application RSS Reedersouhaite répondre aux besoins du public qui souhaite s’éloigner de la pression du nombre de messages non lus grâce à la refonte de l’application. Le nouvel avatar de Reeder vise davantage à être compatible avec davantage de sources telles que les chaînes YouTube, les flux Mastodon et Bluesky, les chaînes Reddit, les podcasts et les bandes dessinées.

Rizzi n’abandonne pas l’ancienne application, mais elle porte désormais un nom différent : Reeder ClassiqueIl a déclaré à TechCrunch par courrier électronique que même si Reeder Classic prenait déjà en charge des sources comme YouTube et Reddit, il n’offrait pas l’expérience de visionnage idéale.

« Ce que certaines personnes ne réalisent peut-être pas, c’est que la plupart des contenus pris en charge par le nouveau Reeder – comme YouTube, Reddit et Mastodon – peuvent déjà être consommés avec Reeder Classic. Donc, dans ce sens, peu de choses ont changé », a déclaré Rizzi.

« Le changement réside dans le fait que le contenu n’est plus intégré dans une visionneuse conçue à l’origine uniquement pour les articles de flux RSS. Le nouveau Reeder propose différentes visionneuses pour différents types de contenu, tels que des articles, des photos, des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux et des podcasts. Il est conçu pour être facilement extensible afin d’ajouter de nouveaux types de contenu à l’avenir. »

Même si certaines des propositions de base de l’application restent les mêmes, Rizzi a construit l’application à partir de zéro. Avec la conception précédente de l’application de style RSS, la synchronisation iCloud était devenue peu fiable et lente car elle essayait de tout récupérer. Avec la nouvelle version, elle récupère uniquement des éléments tels que vos abonnements, la position de la chronologie et les éléments marqués pour la synchronisation. Le fait de supprimer le nombre de messages non lus sur les différents appareils a également eu un impact positif sur la vitesse globale, a déclaré le développeur.

Étant donné que Reeder dispose de plusieurs sources, vous pouvez créer un flux organisé et le partager avec vos amis ou sur les plateformes sociales également.

L’application est gratuite, mais vous devrez payer 1 $ par mois ou 10 $ par an pour les flux partagés, la synchronisation des chronologies Mastodon et Bluesky et la création de plus de dix flux. Rizzi a déclaré que Reeder bénéficiera bientôt de plus d’actions de balayage pour les listes, de nouvelles options de mise en page, de flux intelligents et de raccourcis clavier.

Reeder n’est pas la seule application qui tente de créer une solution permettant de sauvegarder et de consommer plusieurs sources en un seul endroit.

D’autres créateurs d’applications envisagent également de combiner plusieurs types de flux. L’application indépendante Feeeed de Nate Parrott, de The Browser Company, en est un exemple. L’équipe de Twitterrific développe également une application pour différents flux appelée Tapestry. Bien que l’application Plinky de Joe Fabisevich, ancien ingénieur de Twitter, ne soit pas à proprement parler un lecteur de flux, elle fonctionne avec plusieurs formats.