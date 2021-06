La nouvelle application Philips Hue est super lisse

Utilisateurs de Philips Hue, une grande nouvelle pour vous aujourd’hui. Les développeurs derrière le Philips Hue app propose la version 4.0 aux utilisateurs d’iOS et d’Android cette semaine, avec toutes sortes de nouveautés.

Selon le blog Hue, les utilisateurs peuvent s’attendre à une mise à jour de l’apparence de l’application, avec des performances plus rapides et une « toucher plus élégante ». Bien que les ajustements de l’interface utilisateur soient toujours agréables, ce sont les fonctionnalités qui nous préoccupent le plus. Comme détaillé, le plus grand changement est la façon dont l’automatisation Chez moi/Absent est contrôlée. Désormais, votre système Hue sera plus intelligent lorsque quelqu’un est encore à la maison. Par exemple, si le chef de la maison partait, les lumières pourraient s’éteindre automatiquement, sans savoir que d’autres personnes sont toujours à la maison. Désormais, tout le monde dans la maison peut déclencher le statut maison/absent, ce qui signifie que les membres de votre maison ne verront pas les lumières s’éteindre lorsque vous quittez la maison.

Le journal des modifications note également que les utilisateurs avec plus d’un pont Hue pourront facilement basculer entre les ponts, ce qui rendra l’ensemble du processus beaucoup plus fluide. De plus, un onglet Automations a remplacé les routines, « offrant plus de flexibilité dans la personnalisation de la façon dont vous utilisez vos lumières ».

Il semble également y avoir une vue mise à jour de la disposition de la pièce. Avec la mise à jour, il semble que vous puissiez créer un modèle 3D de votre pièce, ce qui rend le placement de la lumière un peu plus sophistiqué. Avec cela, vous pouvez vraiment déterminer où vivent vos lumières.

Je vais m’y plonger et je peux faire un retour si quelqu’un est intéressé. J’aime les lampes Hue, mais bon sang, elles sont chères.

