La nouvelle application Health Connect de Google vous aide à contrôler vos données de santé

Google a annoncé aujourd’hui une nouvelle application en version bêta appelée Connexion Santé, un emplacement unique pour un aperçu de toutes les autorisations que nous accordons aux applications liées à la santé. Si vous êtes préoccupé par ce que toutes vos applications de santé suivent à un moment donné, c’est l’application qu’il vous faut.

Lancer avec prise en charge de plus de 10 applications, tels que Fitbit, Samsung Health et MyFitnessPal, Health Connect est une interface utilisateur simple qui affiche simplement les applications compatibles que vous avez téléchargées, puis les autorisations que vous lui avez accordées. Et à partir de là, vous pouvez accorder ou révoquer toute autorisation particulière, telle que la fréquence cardiaque, le sommeil, les pas, les calories brûlées, etc. Vous pouvez également supprimer toutes les données collectées via Health Connect.

En fin de compte, l’objectif de Heath Connect est de créer une collecte de données plus cohérente entre les applications, ce qui facilite le partage de données entre les plates-formes. Voici comment Google l’envisage.

Les utilisateurs d’Android pourront désormais synchroniser et obtenir un crédit pour leurs entraînements Peloton dans des applications comme Oura, MyFitnessPal, WeightWatchers et Lifesum. Désormais, grâce à une intégration unique avec Health Connect, les membres Peloton auront la possibilité de partager leurs statistiques d’entraînement à travers l’écosystème d’applications qu’ils utilisent pour soutenir leur bien-être général.

L’application est disponible dès maintenant via Google Play, donc si vous souhaitez y jeter un coup d’œil, suivez le lien ci-dessous.

// Développeurs Android