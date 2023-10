La nouvelle application Fitbit bénéficie déjà de plusieurs changements majeurs

La toute nouvelle application Fitbit avec une interface utilisateur actualisée n’a qu’un mois environ et pourtant Fitbit annonce déjà plusieurs modifications à venir dans l’application après avoir écouté vos commentaires. Des éléments tels que les pourcentages de batterie dans de nouveaux endroits, un espacement plus serré et, oui, un mode sombre sont tous en route.

Dans un article de la communauté partagé cette semaine, Fitbit a évoqué 5 changements que nous verrons au cours des « prochains mois », avant de mentionner le mode sombre au passage sans entrer plus dans les détails. Pourtant, nous aimons les changements et nous prendrons même cette petite reconnaissance d’un avenir au sein de Fitbit où il y aura moins de lumière blanche aveuglante.

NOUVEAUX CHANGEMENTS DANS L’APPLICATION FITBIT: Le premier grand changement est dans comment nous suivons la durée de vie de la batterie de notre tracker. Fitbit a écouté les commentaires et ajoutera le pourcentage de batterie du tracker à l’onglet Aujourd’hui, car il est actuellement hors de vue dans l’onglet Appareils. Cela semble être une amélioration simple mais aussi importante.

Lorsque vous aurez atteint votre objectif de pas quotidien, nous commencerons bientôt à voir célébrations dans l’application mobile pour « marquer le moment », ce qui est cool. Fitbit prévoit également de réduire l’espacement et optimiser l’agencement global de l’onglet Aujourd’hui, car il a actuellement beaucoup trop d’espacement et il faut beaucoup trop de balayages pour atteindre le bas et voir toutes vos données. À l’avenir, vous devriez pouvoir personnalisez davantage ce panneau Aujourd’hui égalementavec vos propres mesures de concentration.

Et puis pour les utilisateurs iOS, Fitbit ramène les séquences Steps. Je crois comprendre que les gens aiment vraiment ça et étaient très énervés quand Fitbit les a retirés. Hein. Dans les actualités liées à Android, Fitbit annonce qu’ils apporteront ces séquences sur Android pour la première fois, donc c’est amusant.

Finalement, le seule mention du mode sombre est que Fitbit « travaille également sur d’autres mises à jour basées sur vos commentaires, comme le mode sombre ». Qui sait quand nous l’aurons.

// Fitbit