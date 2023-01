La nouvelle application de Samsung permet aux médecins d’effectuer un examen via votre écran de télévision

Samsung a élargi sa plate-forme de télévision intelligente pour inclure des applications de streaming et des plates-formes de jeux, mais au CES de cette année, il cherche à mettre les soins de santé sur grand écran. Une nouvelle application Samsung Telemedicine qui permet aux personnes malades d’obtenir des soins à domicile sur leur téléviseur.

Une fois que les gens ont choisi parmi une liste de symptômes et entré depuis combien de temps ils ont été malades, l’application « affichera les médecins disponibles pertinents ». Samsung créera alors un lien entre le médecin et le patient à domicile. La société affirme que son service connectera “généralement” un médecin “dans les 60 secondes”.

Une fois connecté, le médecin pourra “réaliser un examen par visioconférence via l’application” à l’aide d’une caméra fixée au téléviseur. L’application peut également s’intégrer à d’autres appareils au-delà du téléviseur, y compris la propre Galaxy Watch de Samsung. Une fois l’examen terminé, Samsung indique que les utilisateurs pourront non seulement évaluer leurs expériences, mais également planifier un rendez-vous de suivi, faire remplir une ordonnance à distance, y compris la faire “livrer directement à leur porte, le tout via l’application à l’écran. ”

Nouveau pour sa dernière gamme de téléviseurs Neo QLED, de téléviseurs OLED et de moniteurs intelligents, Samsung a créé une caméra amovible en option qui permettra aux propriétaires de téléviseurs de “la possibilité de surveiller leur propre santé sans diagnostics physiques invasifs”. La caméra tire parti d’une “technologie de vision par ordinateur” appelée photopléthysmographie à distance (rPPG) qui “évalue les signes vitaux en détectant les changements de couleur de la peau du visage causés par les battements cardiaques”.

En utilisant cette technologie, selon la société, la caméra pourra mesurer “cinq signes vitaux clés – la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et l’indice de stress” tout en étant assis sur votre canapé.

Bien que les deux idées soient impressionnantes en théorie, Samsung n’a pas fourni beaucoup de détails au-delà de ces ambitions audacieuses, notamment comment il trouve des médecins ou s’il s’associe à des assureurs. Comme pour un certain nombre d’autres annonces flashy du CES, aucun prix ni disponibilité n’a été annoncé pour l’appareil photo ou l’application de télémédecine. Nous espérons obtenir plus de détails bientôt.